Bugarski lev od 1. januara 2026. godine neće biti na listi valuta kojima se trguje na deviznom tržištu Srbije, jer Bugarska ulazi u zonu evra, saopštila je danas Narodna banka Srbije (NBS).
Kraj evropske valute od 1. januara: Narodna banka Srbije oglasila se zbog povlačenja
Takvu odluku doneo je Izvršni odbor NBS uzimajući u obzir ulazak Bugarske u zonu evra od 1. januara iduće godine, čime se njena nacionalna valuta zamenjuje evrom.
Stupanjem na snagu te odluke NBS će prestati da objavljuje kurs dinara prema bugarskom levu na kursnoj listi za zvanični srednji kurs dinara i kursnoj listi za devize.
