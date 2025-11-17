Takvu odluku doneo je Izvršni odbor NBS uzimajući u obzir ulazak Bugarske u zonu evra od 1. januara iduće godine, čime se njena nacionalna valuta zamenjuje evrom.

Stupanjem na snagu te odluke NBS će prestati da objavljuje kurs dinara prema bugarskom levu na kursnoj listi za zvanični srednji kurs dinara i kursnoj listi za devize.