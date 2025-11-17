Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou oslabio je za 0,2 odsto, a od početka godine slabiji je za 0,1 odsto.

Zvanični srednji kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,4 odsto i iznosi 101,0311. Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 1,0 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 9,8 odsto, a od početka godine ojačao je za 11,3 odsto.