Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,1905, isto kao i u ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije. Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou oslabio je za 0,2 odsto, a od početka godine slabiji je za 0,1 odsto.