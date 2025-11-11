Slušaj vest

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,1905, isto kao i u ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije. Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou oslabio je za 0,2 odsto, a od početka godine slabiji je za 0,1 odsto.

Zvanični srednji kurs dinara u odnosu na dolar danas je ostao nepromenjen i iznosi 101,3145.

Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 7,1 odsto, a od početka godine ojačao je za 11,0 odsto.

