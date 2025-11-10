Detaljan cenovnik zimovanja na Zlatiboru: Na skijanje ove godine mogu i oni sa tanjim džepom
Zlatibor i ove zime ostaje najposećenija planina u Srbiji, a interesovanje za zimovanje već je izuzetno veliko. Rezervacije su uveliko u toku, a tokom predstojeće sezone posetioce očekuje bogat program događaja, koncerti na otvorenom, zabavni sadržaji za decu i odrasle, kao i raznovrsne manifestacije koje prate prazničnu atmosferu.
Ipak, ono što većinu najviše zanima jesu cene. Koliko će koštati boravak, ski-pas i smeštaj tokom zimske sezone 2025/26?
- Kada govorimo o cenama, uvek treba imati u vidu više faktora: troškove energije, održavanja staza, infrastrukture, ali i stanje tržišta, odnosno odnos ponude i tražnje. Prema procenama kolega iz turizma, očekuju se umerene korekcije cena, ali ne i drastična poskupljenja. S obzirom na odličnu letnju sezonu, kapaciteti će biti dobro popunjeni, što omogućava blagi rast cena, ali i dalje nastojimo da zadržimo pristupačnost, kako posetioci ne bi odustali - naveli su iz Turističke organizacije Zlatibor.
Cene ski-pasa na Zlatiboru
Skijališta Srbije objavila su cenovnik za Tornik, najpoznatije zlatiborsko skijalište.
Cene po periodima:
15. novembar - 16. decembar: 3.450 dinara za odrasle, 2.550 dinara za decu
17. decembar - 24. decembar, 8. januar - 10. februar, 18. februar - 23. mart: 3.600 dinara za odrasle, 2.850 dinara za decu
25. decembar - 7. januar, 11. - 17. februar: 3.750 dinara za odrasle, 3.000 dinara za decu
Šestodnevni ski-pas košta od 13.500 do 14.400 dinara za odrasle i od 8.850 do 9.700 dinara za decu, u zavisnosti od termina.
Jedna vožnja žičarom iznosi 800 dinara za odrasle i 550 dinara za decu, dok će korišćenje ski vrtića za početnike biti 1.200 dinara za odrasle, odnosno 900 za decu.
Kupovinom ski-pasa online putem sajta Skijališta Srbije, moguće je ostvariti popuste:
15% popusta do 15. novembra
10% popusta od 1. do 8. decembra
5% popusta od 9. decembra do kraja sezone
Cene smeštaja na Zlatiboru
U apartmanima na oko kilometar od centra Zlatibora, noćenje za dve osobe u decembru može se pronaći već od 2.340 dinara, dok su hotelske ponude u vreme novogodišnjih praznika znatno skuplje.
Za one koji planiraju duži boravak, apartmani i vile nude popuste na višednevni zakup, dok luksuzni hoteli sa spa centrima i doručkom nude aranžmane u rasponu od 80 do 150 evra po noći tokom najposećenijih zimskih dana, navodi B92.net.
Biznis Kurir/BizPortal