Zlatibor i ove zime ostaje najposećenija planina u Srbiji, a interesovanje za zimovanje već je izuzetno veliko. Rezervacije su uveliko u toku, a tokom predstojeće sezone posetioce očekuje bogat program događaja, koncerti na otvorenom, zabavni sadržaji za decu i odrasle, kao i raznovrsne manifestacije koje prate prazničnu atmosferu.

Ipak, ono što većinu najviše zanima jesu cene. Koliko će koštati boravak, ski-pas i smeštaj tokom zimske sezone 2025/26?

- Kada govorimo o cenama, uvek treba imati u vidu više faktora: troškove energije, održavanja staza, infrastrukture, ali i stanje tržišta, odnosno odnos ponude i tražnje. Prema procenama kolega iz turizma, očekuju se umerene korekcije cena, ali ne i drastična poskupljenja. S obzirom na odličnu letnju sezonu, kapaciteti će biti dobro popunjeni, što omogućava blagi rast cena, ali i dalje nastojimo da zadržimo pristupačnost, kako posetioci ne bi odustali - naveli su iz Turističke organizacije Zlatibor.

Foto: RINA

Cene ski-pasa na Zlatiboru

Skijališta Srbije objavila su cenovnik za Tornik, najpoznatije zlatiborsko skijalište.

Cene po periodima:

15. novembar - 16. decembar: 3.450 dinara za odrasle, 2.550 dinara za decu

17. decembar - 24. decembar, 8. januar - 10. februar, 18. februar - 23. mart: 3.600 dinara za odrasle, 2.850 dinara za decu

25. decembar - 7. januar, 11. - 17. februar: 3.750 dinara za odrasle, 3.000 dinara za decu

Šestodnevni ski-pas košta od 13.500 do 14.400 dinara za odrasle i od 8.850 do 9.700 dinara za decu, u zavisnosti od termina.

Jedna vožnja žičarom iznosi 800 dinara za odrasle i 550 dinara za decu, dok će korišćenje ski vrtića za početnike biti 1.200 dinara za odrasle, odnosno 900 za decu.

Foto: Beta

Kupovinom ski-pasa online putem sajta Skijališta Srbije, moguće je ostvariti popuste:

15% popusta do 15. novembra

10% popusta od 1. do 8. decembra

5% popusta od 9. decembra do kraja sezone

Cene smeštaja na Zlatiboru

U apartmanima na oko kilometar od centra Zlatibora, noćenje za dve osobe u decembru može se pronaći već od 2.340 dinara, dok su hotelske ponude u vreme novogodišnjih praznika znatno skuplje.

Za one koji planiraju duži boravak, apartmani i vile nude popuste na višednevni zakup, dok luksuzni hoteli sa spa centrima i doručkom nude aranžmane u rasponu od 80 do 150 evra po noći tokom najposećenijih zimskih dana, navodi B92.net.