Od 1. novembra, prve skijaške stanice na Alpima otvoriće svoja vrata, dok je prodaja ski-pasova već u punom jeku.

Zato je pravo vreme da se proveri koliko su turisti zadovoljni boravkom u skijalištima na Alpima. Platforma Privasiti Tjutor (Privacy Tutor) analizirala je više od 30.000 ocena sa portala Trip Advajzer (TripAdvisor) i sastavila listu "najkritikovanijih evropskih skijališta".

Visoke cene najčešća zamerka

Skijalište Sas-Fe (Saas-Fee) u kantonu Vale, koje otvara sezonu 1. novembra, dobilo je 58 poena zamerki. Platforma je sve recenzije podelila u šest kategorija, dodeljujući svakoj stanici ocenu od 0 do 100 - što je ocena viša, to je skijalište lošije.

Ne iznenađuje što se negativni komentari o Sas-Feu najviše odnose na visoke cene: čak 40,2% posetilaca žali se na skupe tarife. U izjavi za švajcarski "Blick", portparol žičara kaže da je "većina klijenata veoma zadovoljno odnosom cene i kvaliteta. Naše iskustvo, dakle, ne odgovara objavljenom plasmanu", dodaje on.

U skijalištu u Cermatu (Zermatt), cene smetaju čak 57,7% posetilaca.

Francuski šampion u nezadovoljstvu

Francusko skijalište Dez Alp (Les Deux Alpes), na jugoistoku zemlje, zauzelo je prvo mesto na listi - pravi debakl: destinacija je dobila maksimalnih 100 poena zamerki!

Više od polovine turista kritikovala je pretrpane staze, dok se 15% ispitanih izjasnilo da su nezadovoljni odnosom cene i kvaliteta. Kao dodatni problem, 14,6% posetilaca žalilo se i na loš kvalitet snega.

Top 10 najviše kritikovanih skijališta u Evropi Dez Alp (Les Deux Alpes) – departman Izer, Francuska

Sent Anton am Arlberg (St. Anton am Arlberg) – Tirol, Austrija

Sestrije (Sestriere) – Pijemont, Italija

Ser Ševalije (Serre Chevalier) – departman Ote-Alp, Francuska

Sas-Fe (Saas-Fee) – kanton Vale, Švajcarska

Avoria (Avoriaz) – departman Ot-Savoja, Francuska

Broj-Ćervinja (Breuil-Cervinia) – Dolina Aoste, Italija

Cermat – Skijaški raj (Zermatt Cervin, Paradis du ski) – kanton Vale, Švajcarska

Išgl (Ischgl) – Tirol, Austrija

Granvalira (Grandvalira) – Andora

Austrijsko skijalište Sent Anton am Arlberg (St. Anton am Arlberg) zauzelo je drugo mesto sa 78 poena. I ovde se gotovo polovina pritužbi odnosi na preveliku gužvu.

Skijaški centri dobro poznaju taj problem: u mestu Madona di Kampiljo (Madonna di Campiglio) u Južnom Tirolu u Italiji nedavno je uvedeno zvanično ograničenje kapaciteta za određene dane - mera bez presedana u celom alpskom regionu.

Skijalište Sestrije (Sestriere) u regionu Pijemont u Italiji zauzima treće mesto sa 68 poena. Problem, međutim, ne leži toliko u broju turista, već pre svega u zastareloj infrastrukturi, na koju se žali više od polovine posetilaca.