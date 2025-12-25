Slušaj vest

Na domaćem tržištu polovnih automobila često se mogu pronaći primerci Ford Fieste po ceni od oko 700 evra, a interesovanje za ovakve oglase je toliko veliko da se vozila neretko prodaju u roku od jednog dana.

Ford Fiesta je mali hečbek koji je tokom više generacija izgradio imidž praktičnog, pouzdanog i ekonomičnog automobila, pogodnog prvenstveno za gradsku vožnju, ali i za povremena putovanja na dužim relacijama. Zahvaljujući dobrom odnosu potrošnje goriva, pouzdanosti i jednostavnog održavanja, ovaj model važi za jedan od najtraženijih u klasi malih automobila, čak i u najnižem cenovnom segmentu.

Primerci koji se na oglasima mogu naći za oko 700 evra uglavnom su starije generacije, najčešće sa benzinskim motorima zapremine 1.2 ili 1.25 litara. Ovi agregati su poznati po umerenoj potrošnji goriva i povoljnijem održavanju u poređenju sa mnogim konkurentskim modelima.

Prema iskustvima vlasnika i podacima iz testova, prosečna kombinovana potrošnja ovih motora iznosi oko 5,6 litara na 100 kilometara, dok se u gradskoj vožnji retko penje iznad osam litara, čak i kada se automobil vozi dinamičnije.

Jedna od ključnih prednosti Fieste jeste i niska cena održavanja. Rezervni delovi su lako dostupni i relativno povoljni, a veliki broj domaćih automehaničara dobro je upoznat sa ovom mehanikom, što omogućava da automobil uz skromna ulaganja ostane pouzdan u svakodnevnoj upotrebi.

Iako vozila u ovom cenovnom rangu često imaju značajnu kilometražu i vidljive tragove korišćenja, mnogi kupci upravo u tome vide prednost. Jednostavna konstrukcija i dokazana dugovečnost čine Ford Fiestu modelom koji može dugo da služi, pod uslovom da je redovno održavan.

Praktičnost je još jedan razlog zbog kojeg je ovaj hečbek popularan među kupcima. Kompaktne dimenzije olakšavaju manevrisanje i parkiranje u gradu, dok petoro vrata i pet sedišta obezbeđuju zadovoljavajuću funkcionalnost za svakodnevne potrebe i manje porodice.

Naravno, automobili koji se prodaju za oko 700 evra ne nude luksuznu opremu, a stanje karoserije i enterijera često odražava godine upotrebe. Ipak, osnovna oprema poput manuelnog menjača, jednostavne multimedije i osnovnih bezbednosnih sistema uglavnom je dovoljna za vozače kojima je potreban jeftin i racionalan prevoz.

Iako se novije generacije Fieste na tržištu polovnjaka i dalje prodaju po znatno višim cenama, najjeftiniji primerci jasno pokazuju da potražnja za ovim modelom ne jenjava. Činjenica da se automobili u vrednosti do 700 evra prodaju gotovo svakodnevno govori u prilog tome da Fiesta ostaje jedan od omiljenih izbora među kupcima sa ograničenim budžetom, početnicima ili onima koji traže jednostavno gradsko vozilo.