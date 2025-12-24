Koliko para mesečno uzmu majstori i kamiondžije? Velika rasprava na mrežama zbog ogromne razlike u istim branšama
Zaključak većine - razlike su ogromne, a najbolju zaradu imaju oni koji rade privatno ili imaju sopstvenu firmu.
Prema navodima učesnika rasprave, vozači kamiona i mešalica u Hrvatskoj zarađuju između 2.000 i 2.500 evra mesečno, posebno ako rade subotom ili na dužim relacijama. Plate od 1.000 do 1.300 evra su, kako kažu, realnost za KV radnike koji rade u firmama van Zagreba, bez dodatnih specijalizacija.
Majstori koji rade samostalno zarađuju daleko više - mehaničari, vodoinstalateri i električari sa sopstvenim obrtom lako prelaze 2.000 evra mesečno, jer pojedinačne intervencije naplaćuju i po nekoliko stotina evra.
Kako je u Srbiji?
U poređenju sa Hrvatskom, plate KV radnika u Srbiji su primetno niže.
Vozači kamiona u domaćem transportu u proseku zarađuju 1.000 do 1.500 evra, dok oni koji rade međunarodne ture mogu da dođu do 1.800 evra.
Automehaničari, vodoinstalateri i električari zaposleni u firmama najčešće imaju plate između 700 i 1.000 evra.
Kao i u Hrvatskoj, najviše zarađuju oni koji rade privatno, pa dobri majstori u Beogradu i većim gradovima mesečno mogu da inkasiraju i 2.000 evra i više, naročito u sezoni.
Zajedničko i Srbiji i Hrvatskoj je jedno - zanatlije koje rade za sebe zarađuju višestruko više od onih zaposlenih u firmama, dok se najveći problem i dalje vidi u velikim razlikama u platama, čak i među istim zanimanjima.
Biznis Kurir/Dnevno