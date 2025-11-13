Slušaj vest

Unutar krila CDU/CSU raste otpor prema sistemu mini poslova koji je na snazi godinama.

- Ono što je prvobitno zamišljeno kao nebirokratska pomoć, sada je paralelni svet rada koji potkopava temelje naše socijalne države - rekao je vođa krila zaposlenih parlamentarne grupe CDU/CSU u Bundestagu, prenose nemački mediji.

Dodao je da svako ko ceo život radi na mini poslu "završava bez ičega u starosti" i nazvao je to "greškom u dizajnu".

Zahtevao je ukidanje mini poslova „gde oni istiskuju redovan posao“. Pozvao je na promene kako bi se sprečilo da se ti poslovi koriste kao "oblik stalnog zaposlenja“.

Kritikovan nepravedan sistem

Širok spektar mogućnosti za marginalno zapošljavanje štetan je za državu blagostanja. Mini-jobberi uglavnom ne plaćaju ili plaćaju samo minimalne doprinose za socijalno osiguranje. Ako im zarada ostane ispod mesečnog praga od 556 evra, takođe ne moraju plaćati poreze.

Međutim, sistem „bruto jednako neto“ u osnovi je nepravedan, rekao je poslanik. „Prebacuje troškove brige za bolest, starost i nezaposlenost na širu javnost“, kritikovao je političar CDU-a. Niži doprinosi za socijalno osiguranje, pak, povećavaju troškove osnovne državne pomoći.

Mnogi zavise od mini poslova

Mini-jobovi su izvorno zamišljeni kao nebirokratski oblik pomoći, pružajući okvir za kućnu pomoć, studentske poslove ili zapošljavanje penzionera. Sada se mnogi ljudi oslanjaju na te marginalne poslove sa skraćenim radnim vremenom, a brojni sektori, poput maloprodaje, ugostiteljstva i čišćenja, u velikoj meri zavise od mini-jobbera.

Govorio je o "paralelnom svetu rada“ koji je nastao.

- Umesto da budu most ka redovnom zaposlenju, mini poslovi su za mnoge postali viseći most: obećavaju prelaz, ali retko zapravo vode preko njega - rekao je.

Nisu svi od otprilike sedam miliona mini-poslovaca u Nemačkoj nisko plaćeni; poslovi se ponekad koriste kao dodatni izvor prihoda koji štedi poreze. Međutim, za većinu su ti poslovi neophodan izvor prihoda za dopunu kućnog budžeta.

Neizvesno je da li inicijativa grupe zaposlenih za promenu sistema ima šanse za uspeh. Projekat nije uključen u koalicioni sporazum. Grupa se sastoji od ukupno 62 poslanika – od ukupno 208 poslanika CDU/CSU u Bundestagu, prenose nemački mediji.

Granica za mini poslove trenutno iznosi 556 evra mesečno. Očekuje se da će prag za mini poslove biti 603 evra u 2026. godini, a porastiće na 633 evra u 2027. godini. Pretpostavlja se da mini poslove trenutno obavlja oko pet miliona ljudi u Nemačkoj.