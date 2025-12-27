Slušaj vest

Koliko u proseku trošimo tokom praznika, kako da pametno rasporedimo budžet i da li je moguće uživati u prazničnoj atmosferi bez finansijskog stresa?

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su profesor doktor Zorica Mršević, istraživačica, kao i profesor doktor Goran Puzić, ekonomista.

Zorica Mršević Foto: Kurir Televizija

"Trošimo zbog društvenog pritiska"

Mršević kaže da je glavni krivac za dodatni finansijski teret društveni pritisak:

- Ako sva deca dobijaju poklone valjda neću da moje dete ne dobije? To je društveni i kulturni momenat, tradicija je da se poklanja, a kada se poklanja se ne štedi - kaže Mršević.

Mršević dodaje da imamo i smanjenu samokontrolu u vreme praznika:

- Bolje se provodimo ako smo lakše ruke u smislu novca. Stalno govorim, kada imamo keš mnogo smo pažljiviji nego sa karticom, tada kao da nismo ni platili. Postoji agresivni marketing o popustima i akcijama sa frazom "samo još danas" - kaže Mršević.

Psihologija vas tera da trošite više! Uz ova zlatna pravila praznici vas neće ostavii praznih novčanika Izvor: Kurir televizija

Psihologija potrošača

Puzić kaže da je tokom studija posebno izučavao psihologiju potrošača, pa objasnio da je potrošnja tokom ovog perioda usko povezan sa njom:

- Psihologija potrošača je čudna. Mi smo davno imali predmet ponašanje potrošača i proučavajući njihovu psihologiju akcenat se stavlja na jak marketing u kom ljudi više kupuju i više troše. Tokom praznika svi želimo da obradujemo ukućane. Nema tolike potrebe za tim, a pribegavamo psihologiji koja nije dobra po nas lično - kaže Puzić.

Foto: Kurir Televizija

Puzić dodaje da je često da naš narod kaže "sada ću da potrošim, a posle ću da vidim šta ću", što je veliki problem.

- Idu praznici, biće veće potrošnje, ljudi će više vremena provoditi u kućama. Javni apel, jer sam neko ko tvrdi da je Srbija poljoprivredna zemlja, mislim da što se tiče hrane treba više da se okrenemo sebi, da kupujemo domaće proizvode. Poljoprivrednici imaju kvalitetne proizvode, a ovo je period da obratimo pažnju na njih - kaže Puzić.

Puzić urgira građane i da počnu da više podržavaju male proizvođače nego industrije. Ističe i da je bolje opredeliti se za običnu prodavnicu u poređenju sa onim većim supermarketima, jer je to još jedan trik koji nas tera da više potrošimo.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs