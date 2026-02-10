Pavkov: Novi kotao u školi i sjajna akcija sadnje doneće bolji kvalitet vazduha za građane Inđije
Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov obišla je opštinu Inđija, gde se realizuju projekti važni za unapređenje kvaliteta vazduha, zamena kotlarnice u Tehničkoj školi ‘Mihajlo Pupin’ kotlom na ekološki prihvatljiviji energent i velika akcija sadnje više od 400 stabala jasena. Govoreći o zameni kotlarnice, ministarka je istakla da se ovom značajnom investicijom koja rešava dugogodišnji problem aerozagađenja iz ovog kotla koji se koristio skoro 30 godina, u potpunosti isključuje korišćenje mazuta kao jednog od najvećih zagađivača.
- Dobra vest je što će se na ovaj sistem priključiti još dve srednje škole i biblioteka, a to će doneti znatno bolji kvalitet vazduha za veliki broj učenika, zaposlenih, ali i za sve građane Inđije koji provode vreme u ovom delu grada. Ne samo što prelaskom na ekološki prihvatljiviji energent stvaramo čistije i lepše uslove za boravak dece i zaposlenih, već istovremeno smanjujemo troškove
za opštinu za 34 odsto i dajemo konkretan doprinos zaštiti životne sredine. Svi zajedno možemo da budemo ponosni što je ova opština na čelu sa predsednikom Markom Gašićem iskoristila priliku, kandidovala kvalitetan projekat i dobila podršku Ministarstva zaštite životne sredine, da direktno unapredi kvalitet vazduha na delu svoje teritorije - rekla je Pavkov.
Ministarka je nakon obilaska škole, zajedno sa predsednikom opštine, đacima i predstavnicima atletskog društva, učestvovala u velikoj akciji sadnje više od 400 stabala jasena.
- Uživala sam u ovoj akciji sa mladima, jer upravo ovakve aktivnosti imaju višestruki značaj. Prvo, doprinose poboljšanju kvaliteta vazduha, zatim stvaraju prijatniji ambijent za sport, rekreaciju i odmor građana i podjednako važno utiču na podizanje svesti o tome koliko je važno da svi zajedno brinemo o prirodi. Akcija je deo projekta koji smo započeli prošle godine i u koji ulažemo više od pet miliona dinara. Posebno me raduje što u ovakvim akcijama učestvuju mladi i deca, jer od najranijih dana uče da je briga o životnoj sredini
deo svakodnevnog života i zajedničke odgovornosti. Upravo kroz ovakve, naizgled lokalne projekte, gradi se sistemska briga o životnoj sredini korak po korak, škola po škola, naselje po naselje, jer svaki projekat direktno doprinosi boljim uslovima života za sve - dodala je Pavkov.
Biznis Kurir