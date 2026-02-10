Slušaj vest

Prezentacija je obuhvatila sve elemente turističke ponude Beograda, navodi se u saopštenju i dodaje da se direktor TOB-a Miodrag Popović sastao sa predstavnicima turske privrede, a da su agenti nakon prezentacije nastavili organizovanu studijsku posetu Beogradu.

Popović je istakao da su turski turisti i dalje vodeći gosti u Beogradu kako po dolascima tako i po ostvarenim noćenjima.

- Ovakve prezentacije potvđuju da će se taj trend i u ovoj sezoni nastaviti - rekao je on.

