Slušaj vest

Srbija će nominaciju podneti zajedno sa Francuskom, Italijom i Crnom Gorom za bukove šume sa teritorije tri nacionalna parka – Tara, Kopaonik i Fruška gora.

„Ova nominacija je veoma važan korak koji preduzimamo radi valorizacije vrednosti ekosistema drevnih bukovih šuma u našoj zemlji na globalnom nivou. To je ujedno i potvrda posvećenog rada Ministarstva na očuvanju i promociji prirodnih dobara i zaštite retkih vrsta u našoj zemlji. Bukove šume Srbije odlikuju se izuzetnim genetičkim diverzitetom evropske bukve, velikom raznovrsnošću tipova sastojina i visokim stepenom očuvanosti svetskog značaja, a duboko su naše. Zato je ovo korak ka tome da vrednosti Srbije stavimo na globalnu mapu, uz dokaz da čuvamo ono što jesmo, a to je izuzetan diverzitet i visoka očuvanost naših šuma“, rekla je ministarka Sara Pavkov.

Foto: Petar Aleksić

Nominacijom su obuhvaćene bukove šume u Nacionalnom parku „Tara”, na lokalitetima I stepena zaštite „Zvezda” i „Klisura Rače”, lokalitet „Kozje stene” u Nacionalnom parku „Kopaonik” i lokalitet „Papradski do” u Nacionalnom parku „Fruška gora”.

„Proglašenjem ovih lokaliteta za svetsku prirodnu baštinu, Srbija bi se aktivno pridružila zaštiti bukovih šuma Evrope kao prirodnog dobra od izuzetne univerzalne vrednosti. Upis na Listu svetske baštine bio bi priznanje za uspešno očuvano prirodno nasleđe od evropskog i globalnog značaja, ali i obaveza da nastavimo odgovorno upravljanje, sa još boljim planovima zaštite i održivim turizmom koji ne ugrožava staništa. To je prilika da, uz međunarodnu saradnju i razmenu znanja, dodatno ojačamo lokalne zajednice i obezbedimo da ovo vredno nasleđe ostane netaknuto za buduće generacije“, istakla je Pavkov.