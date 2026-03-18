Srpska asocijacija uvoznika vozila i delova uručila je danas na sajmu automobila u Beogradu "DDOR BG Car Shov 09" predsedniku Privredne komore Srbije (PKS) Marku Čadežu zahvalnicu, kao priznanje za njegov lični i profesionalni doprinos razvoju i afirmaciji automobilske industrije, tržišta vozila i e-mobilnosti u Srbiji.

Pored Čadeža, dobitnici zahvalnica su i ministarka zaštite životne sredine Srbije Sara Pavkov, načelnik Uprave saobraćajne policije MUP-a Srbije Slaviša Lakićević, direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Srbije Branko Stamatović, glavni i odgovorni urednik SAT Media grupe Mladen Alvirović, dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Vladimir Popović, glavni i odgovorni urednik Bloomberg Adria Vesna Damjanić, novinar redakcije Magazin Auto Nela Tasić i industrijski dizajner Fabricio Đuđaro.

Ove godine obeležava se 30 godina od osnivanja Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova i tri decenije saradnje sa Beogradskim sajmom na organizaciji jedne od najznačajnijih automobilskih manifestacija u regionu, piše u saopštenju PKS.

Nakon dodele priznanja, kako je navedeno, Čadež je obišao kineski Jetour i nemački BMW i razgovarao sa predstavnicima kompanija o njihovim novim modelima i planovima za domaće tržište.

Međunarodni sajam automobila "DDOR BG Car Shov 09", koji je danas otvorio Fabricio Đuđaro, održava se do 24. marta i okupiće 50 automobilskih brendova, uz 73 premijerno predstavljena modela.

Paralelno se održava i 18. međunarodni sajam motocikala, kvadova, skutera i opreme "Motopassion", na kom učestvuje 46 moto i ATV brendova sa 32 premijere.

Fokus ovogodišnjeg sajma je na elektrifikaciji, uz prisustvo električnih i hibridnih vozila, oko 70 modela pripada toj kategoriji.

Posetioci će, kako se navodi, imati priliku da vide najnovije modele koji su se pojavili na domaćem tržištu, ali i one čiji se dolazak tek očekuje, dok izlagači nude posebne sajamske pogodnosti, uključujući popuste i finansiranje putem lizinga i kredita.