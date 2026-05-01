Iako je na društvenim mrežama postala poznata zahvaljujući viralnim video-snimcima u poslednjih nekoliko godina, Hatidža Ljajić iz Novog Pazara iza sebe ima godine rada i truda, a u svetu poslastičarstva je već punu deceniju.

Ova mlada preduzetnica, supruga i majka dvoje dece priča mi u svojoj radionici "Sani torte" u naselju Dojeviće kako je uspela da se izbori na tržištu poslastica i da, kako kaže, kao žena iz malog grada i sa hidžabom dobije zasluženo mesto i poverenje kupaca.

Društvene mreže su joj omogućile da se za nju čuje mnogo dalje od Novog Pazara, Raške, Sjenice, Tutina i Kraljeva, a tome svedoče pozivi i učešća na festivalima slatkiša u Beogradu na kojima gostuje na svakih nekoliko meseci.

Starinski recepti, moderna dekoracija

Pored medijske zastupljenosti, ono što pre svega odlikuje njen rad jeste kvalitet torti i kolača, kao i stari, provereni recepti u kombinaciji sa modernim dekoracijama i izuzetna posvećenost mušterijama.

Hatidža i njen tim poznati su po velikim i ukusnim svadbenim tortama, od kojih najvećom može da se posluži i do 800 ljudi, kao i manjim tortama koje se prave za rođendane, sunete, krštenja i druge prilike.

"U ovaj posao sam ušla kada sam imala 21 godinu, pre tačno deset godina. Ekonomista sam po struci, ali se posle porodiljskog odsustva nisam vraćala na posao, već sam se opredelila za poslastičarstvo. Počela sam da radim iz ljubavi, krenula sam od takozvane kućne kuhinje, iz hobija, a recepte i prva znanja sam stekla preko interneta“, seća se Hatidža, kojoj su najveću podršku u poslu pružili suprug Samir i svekar Nazim.

Podrška porodice

"Svekar je veoma bitna karika u mom poslu, jer je svaku moju ideju uspeo da osnaži i da me podrži. On živi u inostranstvu i njegovo šire viđenje svega nam je dosta pomoglo; imao je širu sliku budućnosti supruga i mene i uvek nas je podržavao da postanemo preduzetnici. Ceo ovaj objekat u kojem smo sada, on je skicirao i odradio ga i fizički i finansijski“, kaže Hatidža i dodaje da joj je suprug bio velika podrška ne samo u poslu, već i kod kuće, da je uvek bio desna ruka i ostajao sa decom kada je ona morala na obuke i usavršavanja van Novog Pazara.

U radionici se srećem i sa Hatidžinom majkom Safetom koja je u trenutku kada sam došao ručno pravila figurice za tortu.

Koleginice Izeta i Zakira bile su zauzete pripremom nove ture kolača, a posebno takozvanog viralnog voća, koje je trenutno hit na društvenim mrežama. Hatidžin otac Ibrahim takođe učestvuje u radu, ali je tog dana bio na isporuci torte jednoj od mušterija.

"Mama je sa mnom od početka i prvo smo samo nas dve radile sve ove poslove, od pranja sudova do izrade torti, dok sada imamo pomoć jer se posao proširio.“

Obuka kod profesionalca u Beogradu

"Samouka sam i prva znanja stekla sam isključivo preko Youtube-a, jer pre 10 godina nije sve toliko bilo dostupno onlajn kao sada.“

"Nakon toga sam završila kurs za izradu francuskih torti i obuku kod Nenada Danilovića iz Beograda, koji mi je bio prvi mentor. Sa njim sa sagledala širu sliku poslastičarstva i videla koliko u stvari mi možemo da napredujemo“, nastavlja priču Hatidža.

Seća se kako je krenula od malog lokala pored obližnje osnovne škole u kojem su se prodavali sendviči i kolači za decu, a kada je jedna komšinica naručila tortu, priča o Hatidžinom malom biznisu je krenula da se širi.

"Kada sam joj rekla da radim samo da bih pokrila troškove materijala, ona mi je odgovorila rečenicom koju i dan danas pamtim, a to je "da se trud vremenom isplati“.

"Ponosna sam na to što me je ovaj posao razvio i kao osobu, što sam naučila da stvaram kolektiv, da brinem o zaposlenima i budem na prvoj liniji, da sam ako treba i psiholog i motivator.“

Hatidža kaže da je njena firma specijalizovana za izradu velikih luksuznih svadbenih torti, a da je najveća imala dimenzije 180 cm x 80 cm i da je bila predviđena za 800 gostiju.

Pravi i starinske kolače

Od kolača ovde se, između ostalog, prave i hurmašice, dubai kugle i u poslednje vreme viralno voće, najviše maline.

Dodaje da što je objava sa nekim novitetom viralnija, tako stiže više narudžbina.

"Najviše se traži grčka torta, sa orasima, plazmom i čokoladom, bogatog ukusa, a u vrhu potražnje su i kinder, milka i moskva šnit. Mi pravimo prave domaće torte, sa korama u koja idu jaja i sa filovima od žumanaca kuvanih na pari. Zadržali smo te starinske, kvalitetne recepte“, iskrena je Hatidža.

"Moja mama je veoma dobra domaćica i sestra i ja smo uvek imale njen primer u blizini i obavezu da uvek sve treba da bude jako ukusno, domaće i pravljeno s ljubavlju. Kada sam otišla u poslastičarstvo, znala sam da treba time da se vodim i svu energiju sam usmerila u tom pravcu“, kaže i dodaje da joj je, pored svega što je u životu probala, ipak jedna od najlepših torti ona koju je njena mama pravila u detinjstvu – torta od devet jaja.

Izbroila se sa velikom konkurencijom

Pitam je kako se izborila za svoje mesto s obzirom na to da u Novom Pazaru ima dosta žena koje se bave sličnim poslom i da je konkurencija jaka?

"To je bio možda najteži period mog poslovanja. Ljudi su imali predrasude, a čak je i komšijama trebalo nekoliko godina da me prihvate i počnu da naručuju torte. Ali, meni je to bio izazov. Uživala sam u tome da dokažem ljudima da jedna žena iz male sredine sa hidžabom može da pokaže kako je žensko preduzetništvo u Novom Pazaru inspirativno.“

Brend je nazvala Sani torte po sinu Saninu koji je rođen godinu dana pre započinjanja biznisa. Tri godine posle njega rođena je Šahsena koju od milja zovu Sena.

"Bez obzira na to koliko sam iznutra složila i skalirala svoj biznis najbitnije je da kupci budu zadovoljni. Na tome mi je bio fokus. A zadovoljan kupac dolazi na osnovu toga da li je zadovoljan moj kolektiv, a onda i ja kao poslodavac. Sve je povezano i jedno bez drugog ne može.“

Hatidža svoje Sani torte besplatno isporučuje na teritoriji Novog Pazara, kao i uz doplatu za prevoz u Raški, Sjenici, Tutinu i Kraljevu.

U Beogradu je čest gost na festivalima, a sledeći put to će biti od 12. do 14. juna 2026. godine kada njene delicije možete probati u TC Merkator na Mercado sweet festivalu slatkiša.