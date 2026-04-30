Koliko poreklo utiče na odluku čime će se čovek u budućnosti baviti najbolje govori primer Marijane i Nemanje Cvetić iz Užica, koji se već dve godine bave proizvodnjom i prodajom čajeva i to od biljaka ubranih isključivo u netaknutoj prirodi.

Iako oboje imaju fakultetske diplome i rade u firmama, svako usvojoj struci, njihovo seosko poreklo i ljubav prema prirodi podstakla ih je da se pored redovnog posla upuste u dodatan posao sa lekvitim biljem. Kao da ih je i samo prezime Cvetić opredelilo da se bave tim poslom.

Kupili razrađen biznis

- Firma Tilija čajevi postoji od 1996. godine, a mi smo je kupili pre dve godine kada su vlasnici otišli u penziju. Nastavili smo da radimo, ali smo dosta i proširili mrežu kupaca. Čajeve otkupljujemo od proverenih dobavljača, firmi koje se beve preradom i otkupom bilja od meštana. To su biljke ubrane sa lokaliteta Rtanj, Sokobanja, Zlatibor i po selima u okolini Bavaništa - počinje priču za Kurir Biznis Marijana Cvetić.

Marijana Cvetić na Sajmu etno hrane i pića u Beogradu Foto: Kurir/S.Ć.

Ova tridesetpetogodišnja majka male bebe kroz osmeh kaže da se proizvodnjom i pakovanjem 90 vrsta čajeva bave samo ona i suprug, dok beba može samo malo da ih ometa u poslu.

- Kada nam stigne sirovina mi je pakujemo u kesice, pa u kutije i gotov proizvod plasiramo na tržište širom Srbije. Imamo 90 vrsta čajeva, do kojih je 80 rinfuz, a 10 su filter čajevi. Udarna sezona nam počinje u decembru i traje do kraja marta jer se u tom periodu najviše piju čajevi pa se zato tada najbolje i prodaju. Kupci su nam uglavnom manje lakalne apoteke koje želimo da podržimo, a ne apotekarski lanci. Nas dvoje i ne množemo da stignemo da upakujemo velike količine - ističe Marijana.

Godišnje spakuju 10.000 kutija čaja

Ova vredna preduzetnica i njen suprug godišnje upakuju i prodaju oko 10.000 kutija čaja, čija cena zavisi od vrste biljke i zahtevnosti procesa njihovog sušanja.

- Najbolje se prodaju žalfija, uva, matičnajk, kamilica, nana, beli slez i majčina dušica, ali se dosta traži i sena. Pakovanje čaja od 50 grama prodajemo od 120 pa do 250 dinara zavisno od vrste biljke. Neke su skuplje jer je do njih teže doći i zahtevnije su kada je reć o sušenju. Te biljke se beru u predelima koji su apsolutno netaknuti bilo kakvim zagađenjem, gde je čist vazduh i čista sredina. Nama je do toga stalo i od toga ne odstupamo. Kvalitet nam je na prvom mestu jer želimo da nam se kupci, kad jednom kupe naše čajeve, ponovo vrate. Miris tih čajeva je jači i kesica i kutija u koje ih pakujemo su papirni i ničim ne utiču na kvalitet čaja, a istovremeno čuvaju aromu biljke - objašnjava Marijana.

1/6 Vidi galeriju Bračni par iz Užica van radnog vremena spakuje 10.000 kutija lekovitih čajeva i planira da dodatni posao pretvori u porodičan biznis Foto: Kurir/S.Ć.

Prema njenim rečima samo od prodaje čajeva trenutno porodica ne može da živi, ali veruje da će, ako nastave da rade istim tempom, u skorijoj budućnosti to postati njihov porodični biznis kojim će se isključivo baviti.

- Ja sam biolog i radim u jednoj laboratoriji za kontrolu kvaliteta hrane u Užicu, a suprug je diplomirani saobraćajni inženjer i radi u jednoj saobraćajnoj firmi u Užicu. Ovim dodatnim poslom se bavimo posle radnog vremena. Nekada, pogotovo zimi, ostanemo da pakuejmo čajeve noću do 12 ili jedan posle ponoći. Imamo i papirološki deo posla, otpremnice i ostalo, koji takođe zahteva vreme - ističe Marijana.

Ona dodaje da tenutno nemaju svoju prodavnicu već kupcima čajeve šalju poštom ili voze lično na adresu.

Posećuju sajmove i stiču nove mušterije

Cvetići na Sajmu etno hrane i pića u Beogradu Foto: Kurir/S. Č.

Kako bi se približili kupcima Marijana i Nemanja Cvetić posećuju razne sajmove, a poslednji Sajam etno hrane i pića u Beogradu im je doneo ozbiljne kupce.