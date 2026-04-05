Nema čoveka koji se ne ježi i ne beži od dosadnih i upornih parazita vaški, ali Vladimir Gaćeša od ovih napasti živi. Naime, ovaj domišljati preduzetnik pre 12 godina otvorio je na Lekinom brdu salon za trebljenje vaški "Head Clean", prvi tog tipa u Beogradu. Godinu dana kasnije i Novosađani su dobili privilegiju da im profesionalac trebi vaške, kada je Gaćeša otvorio salon i u tom gradu.

U salonu bilo i po 30 mušterija dnevno

Kada je počinjao sa tim poslom bio je jedini u Beogradu, nije imao konkurenciju, pa je dnevno znao da ima i po 30 mušterija kojima je trebio vaške i gnjide. Danas je otvoreno još dosta lokala pa je dobio konkurenciju i posao je opao, ali kako sam Gaćeša kaže za Kurir Biznis, i dalje od ovog posla može pristojno da se živi.

Vladimir Gaćeša, vlasnik salona "Head Clean" za trebljenje vaški Foto: Privatna arhiva

- Ima mušterija, može da se živi, mada je kada sam počinjao bilo mnogo više i posla i mušterija jer je moj salon bio jedini. Sada ima manje posla, ali može da se zaradi. Svi dolaze, ali glavne mušterije su mi deca vrtićkog i školskog uzrasta. Kod odraslih se to ređe dešava, osim kod roditelja kojima vaške pređu sa dece, ali znaju da ih dobiju i dadilje, vaspitačice i učiteljice. Što se tiče socijalnog statusa to nema nikakve veze kad su vaške u pitanju, jer mogu da ih dobiju svi. To nema nikakve veze sa higijenom, već je to zarazna bolest koja se prenosi kontaktom sa zaraženom osobom - objašnjava Vladimir Gaćeša.

ŠTA JE UKLJUČENO U TRETMAN? - Detaljan pregled vlasišta - procena stepena zaraze

- Tretman profesionalnim preparatima koji su bezbedni i efikasni

- Kompletno iščešljavanje specijalizovanim češljevima

- Uklanjanje svih vaški i gnjida - temeljno i detaljno

- Saveti za prevenciju - kako sprečiti ponovnu zarazu

Iako ređe mušterije znaju da budu i muškarci.

- To su najčešće tate kojima vaške pređu sa dece ili momci koji ih dobiju od devojaka - kaže Gaćeša.

Najviše zarađivao u početku

Najviše je zarađivao u početku, a danas zbog sve skupljih troškova komunalija i zakupa lokala zna nekoliko meseci da posluje i sa gubitkom.

- U početku kada sam otvorio salom mnogi su mi govorili to ti je skupo, ne vredi ti to toliko. Kada vide pun salon mušterija, kažu ovaj zgrće milione. Počinju da pitaju kako se to radi i ja bih radio. A ovaj posao je sezonski. Znalo je da bude po 30 mušterija dnevno, a nekad ih skoro uopšte nema. Najviše ih ima posle raspusta i leti jer vaškama pogoduje toplije vreme, ali deca ih dobiju i tokom rekreativne nastave, zimovanja, izleta... Poslednja dva meseca poslujem sa čitim gubitkom, ali kao i svaki posao to je promenljiva stvar. Nekad je jako dobro, nekad ste u dugovima - isitče Gaćeša.

ČINJENICE O TRETMANU - Uklanjanje vaški je potpuno bezbolan - Tretman traje oko sat vremena u zavisnosti od dužine kose

- Nakon tretmana sledeći dan možete u vrtić, školu ili na posao

- Cena uklanjanja vaški se kreće od 1.500 do 6.000 dinara i zavisi od dužine kose

- Za 100 odsto uspešno uklanjanje vaški dovoljna su dva tretmana

Cena trebljenja vaški zavisi od dužine kose i vašljivosti

Cena trebljenja vaški najčešće je znala da zasmeta mušterijama, ali Gaćeša kaže da ima i onih koji ne pitaju za cenu samo da se reše dosadnih parazita.

- Cenu trebljenja vaški nisam menjao zadnjih pet godina i tada su bile relativno visoke. Ali cena je privatna stvar, a vi izvolite ako vam odgovara. Najskuplji tretmna je 6.000 doinara za najdužu i najvašljiviju kosu, a ako neko dođe sa skoro čistom glavom onda je cena 3.000. Za muškarce cena je od 1.500 dinara pa do 3.000 dinara, ako im je kosa do ramena. Za uklanjanje vaški potrebna su dva tretmana. Drugi, koji se radi u razaku od sedam dana, košta duplo manje. Ali ma mušterija koje ne pitaju za cenu. Kažu mi, neka košta šta košta, samo nas spašavajte. Jer obično na tretman dolaze cele porodice - naglašava Gaćeša.

Vladimir Gaćaša na Lekinom brdu u Beogradu ima salon za trebljenje vašiju, a cena usluge ide od 1.500 do 6.00 dinara, zavisno od dužine i vašljivosti kose.

Tretman trebljenja vaški traje u proseku oko sat vremena i radi se profesionalnim češljevima i hemisjkim preparatima.