Slušaj vest

Više od miliom građana Srbije svake godine letuju u Grčkoj koja je bez premca omiljeno mesto za odmor Srba. Pred početak svake sezone uvek je glavno pitanje koliko košta put do Grčke, koja je cena smeštaja posebno apratmana i naravno koliko košta hrana u prodavnicama, kao i voće i povrće na pijacama.

Važno je imati na umu da cene u Grčkoj nisu iste svuda. Sever zemlje, poput Halkidikija ili letovališta u Solunskoj i Olimpskoj regiji, uglavnom je nešto pristupačniji u odnosu na poznata ostrva.

Turisti iz Srbije koji su već otputovali do mora, na Instagram stranici Grčka info podelili su cene hrane na pijacama i u marketima.

Cene na pijaci na Sitoniji: Kajsije: 4.50 €

Trešnje: 7.00 €

Jagode: 6.00 €

Jabuke: 3.00 €

Zelene jabuke: 3.00 €

Dinja: 4.00 €

Paradajz: 3.00 €

Krastavac: 0.70 €

Paprike: 3.50 €

Mladi luk: 1.00 €

Zelena salata: 2.00 €

Tikvice: 2.00 €

Patlidžan: 3.00 €

Krompir: 1.00 - 2.00 €

Crni i crveni luk: 1.20 €

Masline (1 kg): 8.00 €

Maslinovo ulje (1 l): 10.00 €

Cene na pijaci u Leptokariji: Zelene paprike: 3.50 €

Crvene paprike: 4.00 €

Krastavac (5 komada): 2.00 €

Paradajz: 2.50 €

Trešnje: 5.00 €

Domaće trešnje: 4.00 €

Trešnje iz Larise: 3.50 €

Kajsije: 2.50 €

Jagode: 1.50 €

Jagode (3 korpice): 5.00 €

Parče lubenice: 5.50 €

Jabuke: 1.50 €

Cene hrane u marketima u Grčkoj: Jagode: 3.99 €

Breskve: 5.89 €

Tikvice: 2.10 €

Lubenica (1 kg): 1.85 €

Nektarine: 5.98 €

Šljive: 3.70 €

Jaja (10 komada): 2.99 €

Krem: 5.17 €

Mleko: 1.98 €

Maslinovo ulje (4 l): 27.92 €

Pampers: 13.50 €

Još cena u marketima: Paradajz 3.45 € (domaći)

Krompir 0,80 € (kilogram)

Čokoladno mleko 1,72 € (1l)

Voda 1,45 € (6x1.5 l)

Suncokretovo ulje 2.15 € (1l)

Brašno 1.12 (1kg)

Čips 1.55 € (kesica od 140 g)

Autan 8,18 €