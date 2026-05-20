Više od miliom građana Srbije svake godine letuju u Grčkoj koja je bez premca omiljeno mesto za odmor Srba. Pred početak svake sezone uvek je glavno pitanje koliko košta put do Grčke, koja je cena smeštaja posebno apratmana i naravno koliko košta hrana u prodavnicama, kao i voće i povrće na pijacama. 

Važno je imati na umu da cene u Grčkoj nisu iste svuda. Sever zemlje, poput Halkidikija ili letovališta u Solunskoj i Olimpskoj regiji, uglavnom je nešto pristupačniji u odnosu na poznata ostrva.

Turisti iz Srbije koji su već otputovali do mora, na Instagram stranici Grčka info podelili su cene hrane na pijacama i u marketima.

Cene na pijaci na Sitoniji:

  • Kajsije: 4.50 €
  • Trešnje: 7.00 €
  • Jagode: 6.00 €
  • Jabuke: 3.00 €
  • Zelene jabuke: 3.00 €
  • Dinja: 4.00 €
  • Paradajz: 3.00 €
  • Krastavac: 0.70 €
  • Paprike: 3.50 €
  • Mladi luk: 1.00 €
  • Zelena salata: 2.00 €
  • Tikvice: 2.00 €
  • Patlidžan: 3.00 €
  • Krompir: 1.00 - 2.00 €
  • Crni i crveni luk: 1.20 €
  • Masline (1 kg): 8.00 €
  • Maslinovo ulje (1 l): 10.00 €

Cene na pijaci u Leptokariji:

  • Zelene paprike: 3.50 €
  • Crvene paprike: 4.00 €
  • Krastavac (5 komada): 2.00 €
  • Paradajz: 2.50 €
  • Trešnje: 5.00 €
  • Domaće trešnje: 4.00 €
  • Trešnje iz Larise: 3.50 €
  • Kajsije: 2.50 €
  • Jagode: 1.50 €
  • Jagode (3 korpice): 5.00 €
  • Parče lubenice: 5.50 €
  • Jabuke: 1.50 €

 Cene hrane u marketima u Grčkoj:

  • Jagode: 3.99 €
  • Breskve: 5.89 €
  • Tikvice: 2.10 €
  • Lubenica (1 kg): 1.85 €
  • Nektarine: 5.98 €
  • Šljive: 3.70 €
  • Jaja (10 komada): 2.99 €
  • Krem: 5.17 €
  • Mleko: 1.98 €
  • Maslinovo ulje (4 l): 27.92 €
  • Pampers: 13.50 €

 Još cena u marketima:

  • Paradajz 3.45 € (domaći)
  • Krompir 0,80 € (kilogram)
  • Čokoladno mleko 1,72 € (1l)
  • Voda 1,45 € (6x1.5 l)
  • Suncokretovo ulje 2.15 € (1l)
  • Brašno 1.12 (1kg)
  • Čips 1.55 €  (kesica od 140 g)
  • Autan 8,18 €

Biznis Kurir/Mondo

