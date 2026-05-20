Trešnje 7, jagode 6 evra, a evo koliko koštaju breskve: Najprecizniji cenovnik na grčkim pijacama i u marketima
Više od miliom građana Srbije svake godine letuju u Grčkoj koja je bez premca omiljeno mesto za odmor Srba. Pred početak svake sezone uvek je glavno pitanje koliko košta put do Grčke, koja je cena smeštaja posebno apratmana i naravno koliko košta hrana u prodavnicama, kao i voće i povrće na pijacama.
Važno je imati na umu da cene u Grčkoj nisu iste svuda. Sever zemlje, poput Halkidikija ili letovališta u Solunskoj i Olimpskoj regiji, uglavnom je nešto pristupačniji u odnosu na poznata ostrva.
Turisti iz Srbije koji su već otputovali do mora, na Instagram stranici Grčka info podelili su cene hrane na pijacama i u marketima.
Cene na pijaci na Sitoniji:
- Kajsije: 4.50 €
- Trešnje: 7.00 €
- Jagode: 6.00 €
- Jabuke: 3.00 €
- Zelene jabuke: 3.00 €
- Dinja: 4.00 €
- Paradajz: 3.00 €
- Krastavac: 0.70 €
- Paprike: 3.50 €
- Mladi luk: 1.00 €
- Zelena salata: 2.00 €
- Tikvice: 2.00 €
- Patlidžan: 3.00 €
- Krompir: 1.00 - 2.00 €
- Crni i crveni luk: 1.20 €
- Masline (1 kg): 8.00 €
- Maslinovo ulje (1 l): 10.00 €
Cene na pijaci u Leptokariji:
- Zelene paprike: 3.50 €
- Crvene paprike: 4.00 €
- Krastavac (5 komada): 2.00 €
- Paradajz: 2.50 €
- Trešnje: 5.00 €
- Domaće trešnje: 4.00 €
- Trešnje iz Larise: 3.50 €
- Kajsije: 2.50 €
- Jagode: 1.50 €
- Jagode (3 korpice): 5.00 €
- Parče lubenice: 5.50 €
- Jabuke: 1.50 €
Cene hrane u marketima u Grčkoj:
- Jagode: 3.99 €
- Breskve: 5.89 €
- Tikvice: 2.10 €
- Lubenica (1 kg): 1.85 €
- Nektarine: 5.98 €
- Šljive: 3.70 €
- Jaja (10 komada): 2.99 €
- Krem: 5.17 €
- Mleko: 1.98 €
- Maslinovo ulje (4 l): 27.92 €
- Pampers: 13.50 €
Još cena u marketima:
- Paradajz 3.45 € (domaći)
- Krompir 0,80 € (kilogram)
- Čokoladno mleko 1,72 € (1l)
- Voda 1,45 € (6x1.5 l)
- Suncokretovo ulje 2.15 € (1l)
- Brašno 1.12 (1kg)
- Čips 1.55 € (kesica od 140 g)
- Autan 8,18 €
Biznis Kurir/Mondo
