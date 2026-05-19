Letovanje u Grčkoj nemoguće je zamisliti bez girosa čija cena varira iz sezone u sezonu. Na stranici Grčka info objavljen je snimak novog cenovnika poznatog restorana u Nikitiju na Sitoniji.

Srbi koji su ove godine već boravili u Grčkoj otkrili su cene girosa za ovu sezonu i na drugim grčkim letovalištima:

Nikiti (Sitonija)

Giros pita: 5.30 evra

Giros porcija: 12.00 evra

Sendvič: od 4.00 evra

Hanioti

Giros pita (mali): 5.00 evra

Giros porcija (veća): 10.00 evra

Atina

Giros pita: od 3.60 evra

Giros porcija: od 9.00 evra

Neos Marmaras

Giros pita: 5.00 evra

Toroni

Giros pita: 5.00 evra

Krit

Giros pita: 5.00 evra

Polihrono

Giros pita: 4.50 evra

Asprovalta

Giros pita: 4.00 evra

Paralija

Giros pita: 4.00 evra

Flogita

Giros porcija: 9.00 evra

Lutraki

Giros pita: 3.80 evra

Stavros

Giros pita: 3.50 evra

Edipsos

Giros pita: 3.50 evra

Jerisos

Giros pita: 3.00 evra

Volos

Giros pita: 2.90 evra

Tokom 2025. godine, cene girosa u Grčkoj su varirale u zavisnosti od letovališta (severna Grčka je tradicionalno bila povoljnija u odnosu na ostrva), ali su se u proseku kretale u sledećim okvirima:

Giros pita (sendvič): Od 3 do 4,50 evra (na ekskluzivnijim destinacijama ili plažama cena je dostizala i do 6 evra).

Giros porcija (na tanjiru): Od 7 do 10 evra (u zavisnosti od restorana i veličine porcije, ponegde i do 12 evra).

Cene hrane i pića u Grčkoj

Kada je reč o cenama u samoj Grčkoj, drastična poskupljenja ove sezone ipak su izostala. Kako objašnjava Aleksandar Seničić, cene hrane, pića i osnovnih namirnica uglavnom su na nivou prošlog leta, uz tek manja odstupanja kod pojedinih proizvoda.

Slična situacija je i na plažama severne Grčke, gde se u većini slučajeva ležaljke i dalje dobijaju uz jedno ili dva pića, bez dodatnog plaćanja.

Sa druge strane, aranžmani su nešto skuplji nego prošle godine, što je, kako navodi, posledica inflacije, viših cena goriva i većih troškova prevoza i smeštaja. Ipak, rast cena nije drastičan, pa Grčka i dalje ostaje među najtraženijim destinacijama za građane Srbije.