Sredovečni čovek je navodno više od godinu dana živeo u jednom hotelu u Berlinu, a da nije platio račun. Trošak koji prevazilazi 100.000 evra, navodi tužilaštvo, nije izmirio.

Optuženi je život u hotelu planirao unapred. Sada se suočava sa optužnicom zbog prevare. Muškarac je u aprilu 2023. iznajmio sobu u berlinskom okrugu Treptov-Kepenik za svoju partnerku, dvoje dece i sebe.

Hotelu se tada požalio da mu je izgorela kamp prikolica i da boluje od raka, što nije bilo tačno. Takođe je tvrdio da će troškove pokriti automobilski klub, što se nije dogodilo. U avgustu 2024. napustio je hotel, a da nije platio dug.

Muškarac je uhapšen u martu ove godine, ali je ubrzo pušten da se brani sa slobode. Protiv njega je podignuta optužnica za prevaru, a slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti zbog načina na koji je, prema tvrdnjama tužilaštva, uspeo da mesecima obmanjuje hotel i izbegava plaćanje.