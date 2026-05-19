Slušaj vest

Sredovečni čovek je navodno više od godinu dana živeo u jednom hotelu u Berlinu, a da nije platio račun. Trošak koji prevazilazi 100.000 evra, navodi tužilaštvo, nije izmirio.

Optuženi je život u hotelu planirao unapred. Sada se suočava sa optužnicom zbog prevare. Muškarac je u aprilu 2023. iznajmio sobu u berlinskom okrugu Treptov-Kepenik za svoju partnerku, dvoje dece i sebe.

Hotelu se tada požalio da mu je izgorela kamp prikolica i da boluje od raka, što nije bilo tačno. Takođe je tvrdio da će troškove pokriti automobilski klub, što se nije dogodilo. U avgustu 2024. napustio je hotel, a da nije platio dug.

Muškarac je uhapšen u martu ove godine, ali je ubrzo pušten da se brani sa slobode. Protiv njega je podignuta optužnica za prevaru, a slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti zbog načina na koji je, prema tvrdnjama tužilaštva, uspeo da mesecima obmanjuje hotel i izbegava plaćanje.

Kurir Biznis/Kamatica

Ne propustiteNovčanikU ovoj prodavnici sve je besplatno i nije šala: Namirnice se ne plaćaju, ali postoji jedna caka
Kolica puna robe u marketu
NekretnineGospođa daje kuću besplatno za život, uz jedan uslov: "Plaćajte račune, ali kad ja dolazim morate izlaziti van"
trg.jpg
Nekretnine"Najodvratniji hotel u kojem smo ikada odseli" Stranci papreno platili sobu na Korčuli a unutra zatekli horor - Ovo ih je nateralo da bukvalno pobegnu VIDEO
korcula.png
Zanimljivosti"Živimo u hotelu i tako štedimo više od 1.000 dolara mesečno": Iselili se iz kuće i život preokrenuli naglavačke, ovo je njihova računica!
Maranda