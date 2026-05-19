Tržište nekretnina u Srbiji ne funkcioniše po ravnomernom šablonu. Njegova dinamika podložna je oscilacijama koje direktno utiču na ponudu, potražnju, ali i na sam tok pregovora. U toku jedne kalendarske godine, jasno se izdvajaju periodi visoke aktivnosti, kada konkurencija među kupcima podiže cene, a atraktivne nekretnine nestaju iz oglasa u rekordnom roku, ali i periodi relativnog zatišja.

Razumevanje ove tržišne psihologije i sezonskih oscilacija predstavlja snažan alat u rukama kupaca. Ne samo da štedi dragoceno vreme, već može imati presudan uticaj na konačnu cenu i uslove kupoprodaje. O tome kako iskoristiti specifične periode u godini i izbeći uobičajene zamke, za Biznis Kurir analizu je izneo Predrag Nikolić, vlasnik agencije Predrag Nekretnine.

Januar i jul - miran period

Među potencijalnim kupcima često vlada uverenje da su januar i jul najpovoljniji meseci za kupovinu nekretnine, sa očekivanjem da će u tom periodu prodavci masovno spuštati cene. Međutim, struka savetuje oprez pri donošenju ovakvih paušalnih zaključaka. Praksa na terenu pokazuje da ovi meseci donose pre svega usporeniji ritam, a ne nužno i drastičan pad cena.

- U praksi je vidljivo da su to mirniji periodi, ali bih bio oprezan sa tvrdnjom da su januar i jul automatski najpovoljniji meseci za kupovinu - napominje Nikolić.

Kako dalje objašnjava, početak godine tradicionalno je obeležen prazničnom letargijom, porodice odlažu donošenje velikih životnih odluka, dok državna administracija, katastar i poslovne banke rade smanjenim kapacitetom. Sličan obrazac ponavlja se i tokom leta, tačnije u julu i prvoj polovini avgusta, kada sezona godišnjih odmora menja fokus učesnika na tržištu. Veliki broj kupaca i prodavaca je van grada, a agenti, advokati i bankarski službenici rade po izmenjenim rasporedima.

Iako tržište u ovim mesecima ne staje u potpunosti, evidentno je smanjenje opšte pažnje i aktivnosti. Upravo taj vakuum u potražnji otvara strateški prostor za ozbiljne i pripremljene kupce koji tačno znaju šta traže, jer se suočavaju sa znatno manjom konkurencijom.

Zabluda o popustima na premijum lokacijama

Iako smanjena konkurencija sugeriše bolju pregovaračku poziciju, pogrešno je očekivati da će prodavac znatno sniziti cenu samo zato što je nekretnina oglašena u januaru ili julu. Nikolić ističe da kvalitet ne poznaje sezonu.

- Kod kvalitetnih stanova u Beogradu, posebno na dobrim lokacijama, nekretnina ima kupce tokom cele godine - ističe Nikolić.

On kaže da se glavni benefit kupovine u mirnijim mesecima ne ogleda se u automatskim popustima, već u luksuzu vremena. Kupac u ovim periodima nema pritisak da mora doneti odluku u roku od nekoliko sati zbog prisustva još tri zainteresovana lica na razgledanju. Manja konkurencija ostavlja prostor za temeljniju analizu nekretnine i otvara vrata za konstruktivnije pregovore, naročito ukoliko se stan već duže vreme nalazi u ponudi.

Alternativni načini uštede

Pravo pitanje koje se postavlja jeste kolika je stvarna finansijska ušteda moguća u ovim periodima zatišja. Nikolić naglašava da ušteda primarno zavisi od karakteristika i statusa same nekretnine, a tek onda od meseca u kojem se obavlja transakcija.

Kako kaže, kod izuzetno traženih, adekvatno procenjenih nekretnina, korekcija cene će verovatno biti minimalna. Međutim, bolja pregovaračka pozicija kupcu može doneti niz drugih, jednako važnih benefita. To uključuje fleksibilnije dogovore oko rokova isplate, visine kapare, ostavljanja ugradnog nameštaja ili produženih rokova za useljenje.

Sa druge strane, mirniji meseci predstavljaju idealan trenutak za pregovore oko nekretnina koje su precenjene, koje se slabije prezentuju na tržištu ili koje mesecima ne nalaze kupca.

- U praksi, ozbiljan kupac u takvim situacijama može da dobije određeni popust, ali je još važnije što može da dobije dogovor koji u aktivnijem periodu možda ne bi mogao - objašnjava Nikolić.

U situacijama gde prodavac ima objektivan razlog da ubrza prodaju, nedostatak drugih zainteresovanih strana daje kupcu moćnu polugu. U ovakvim slučajevima, ozbiljna ponuda može rezultirati ne samo finansijskim popustom, već i uslovima kupoprodaje koje bi u jeku prolećne ili jesenje sezone bilo gotovo nemoguće postići.

Finansijska spremnost kao najveći adut

Bez obzira na to šta kalendar pokazuje, ključ uspešne kupovine leži u apsolutnoj spremnosti kupca. Zatišje na tržištu najviše pogoduje onima koji su dugo u procesu pretrage i koji na računima imaju spreman novac ili unapred odobren stambeni kredit.

Kupac koji može munjevito da reaguje kada se pojavi prava prilika uvek će proći bolje od onog koji taktički čeka takozvano "idealno vreme", a dočeka ga nespreman za brzu realizaciju. Brzina i sigurnost koju kupac sa obezbeđenim sredstvima nudi prodavcu često vrede više od neznatne razlike u ponuđenoj ceni.

- Najbolji period za kupovinu nije samo mesec u kalendaru. Najbolji period je onda kada se ukrste tri stvari, dobra nekretnina, realna cena i kupac koji je odlučan - zaključuje Nikolić, sumirajući osnovno pravilo koje vlada tržištem.