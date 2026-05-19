Američki lekar Daniel Kenigsberg ostao je u šoku kada je saznao da je na zemljištu koje poseduje još od 1991. godine izgrađena kuća vredna oko 1,2 miliona funti, odnosno približno 1,4 miliona evra, i to bez njegovog znanja.

Kenigsberg je plac pored porodične kuće u Fairfield kupio pre više od tri decenije. Nakon smrti brata 2011. godine postao je jedini vlasnik zemljišta, koje godinama nije želeo da proda jer je planirao da ga ostavi budućim generacijama porodice. Međutim, tokom posete rodnom gradu 2023. godine zatekao je veliku kuću sa četiri spavaće sobe na mestu nekada prazne parcele.

Kasnije je utvrđeno da je građevinska kompanija Sky Top Partners LLC zemljište kupila za oko 325.000 evra od muškarca iz South Africa koji se lažno predstavljao kao pravi vlasnik. Prema pisanju američkih medija, prevarant je koristio falsifikovanu dokumentaciju i pasoš na Kenigsbergovo ime.

Iako su dokumenti sadržali pogrešan datum rođenja i fotografiju, to očigledno nije izazvalo sumnju kod investitora. Advokat Kevin Kneupper objasnio je američkim medijima da su ovakve prevare moguće jer su podaci o vlasništvu nad zemljištem u mnogim američkim saveznim državama javno dostupni putem interneta.