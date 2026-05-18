Slušaj vest

Prepoznatljive plavo-bele kuće na destinacijama kao što su Santorini i Mikonos postale su simbol grčkog turizma i nezaobilazan motiv na fotografijama influensera. Iako mnogi veruju da ove boje predstavljaju more, nebo ili grčku zastavu, istorija otkriva da su razlozi za ovaj arhitektonski stil bili isključivo praktični, pa čak i higijenski.

Većina kuća na Kikladima prvobitno je građena od kamena jer je drvo na stenovitim egejskim ostrvima bilo prava retkost.

Međutim, tamni kamen je tokom vrelih leta apsorbovao sunčevu svetlost, čineći unutrašnjost domova nepodnošljivo toplom.

Stanovnici su tada počeli da kreče kamen u belo kako bi rashladili svoje unutrašnje prostore. Ovaj proces se pokazao uspešnim, što je rezultiralo znatno prijatnijim i svežijim domovima tokom letnjih meseci.

Bela boja kao obavezno dezinfekciono sredstvo

Godine 1938. uvedena je nacionalna naredba o krečenju kuća u belo zbog izbijanja epidemije kolere tokom diktature Joanisa Metaksasa. Kako bi se suzbilo širenje bolesti, građanima je naloženo da pobele svoje domove jer je kreč, koji se koristio za farbanje, moćno dezinfekciono sredstvo.

U to vreme nije bilo mnogo drugih dostupnih sredstava za dezinfekciju, pa je krečenje služilo za sanitaciju prostora i smanjenje širenja zaraze.

Foto: Shutterstock

Zašto baš plava? Odgovor se krije u ceni i ribarskim čamcima

Iako su danas vrata i prozori pretežno plavi, u prošlosti su se koristile i druge boje poput crvene, zelene i smeđe. Ipak, jarko plava boja je počela da dominira pre svega zbog ekonomskih razloga.

Ribari i moreplovci su farbali svoje prozore i kapke onim što im je preostalo nakon farbanja čamaca, a plava je bila najjeftinija dostupna boja.

Plava boja za kuće pravila se mešanjem kreča i sredstva za čišćenje pod nazivom "loulaki", što je bila vrsta plavog talka koji je svako domaćinstvo imalo pri ruci, pa ju je bilo veoma lako i jeftino napraviti.

Foto: Shutterstock

Od vojne diktature do turističkog brenda koji donosi milione

Ova kombinacija boja postala je obavezna tokom vojne diktature 1967. godine, jer je režim verovao da će plava i bela podstaći patriotizam i odražavati grčki nacionalizam.

Kasnije, 1974. godine, donet je i zakon koji je formalizovao ovo pravilo za kuće na ostrvima.

Iako su danas propisi ublaženi, plava i bela boja ostaju dominantne jer su postale ogroman magnet za turiste iz celog sveta.

Mnogi ostrvljani nastavljaju da farbaju svoje domove u ove boje, spajajući tradiciju, praktične razloge i jasnu poslovnu logiku koja Grčkoj donosi ogromne prihode.