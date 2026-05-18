Kolumbijska muzička zvezda Šakira ostvarila je značajnu pravnu pobedu protiv španske Poreske uprave (Hacienda).

Nacionalni sud Španije oslobodio ju je optužbi za poresku prevaru koje su se odnosile na 2011. godinu, čime je poništena prethodna odluka Centralnog ekonomsko-administrativnog suda iz 2021. godine.

Sud naložio povrat više od 60 miliona evra

Sud je ovom presudom ocenio da prethodna odluka nije bila doneta u skladu sa zakonom, što znači da pevačici moraju biti vraćeni svi uplaćeni iznosi zajedno sa zakonskim kamatama. Ukupan iznos koji država sada treba da isplati premašuje 60 miliona evra.

Poreska uprava ranije je zadržala taj novac, koji je uključivao navodno neplaćeni porez na dohodak (IRPF), porez na bogatstvo (IP), kao i visoke kazne. Pošto su prekršaji bili označeni kao "veoma ozbiljni", poreski organi su tražili čak 125 odsto iznosa za koji su tvrdili da je utajen.

Zašto Šakira nije bila poreski rezident Španije

Ključni deo presude odnosi se na zaključak da Šakira tokom 2011. godine nije bila poreski rezident Španije. Te godine pevačica je bila na velikoj svetskoj turneji tokom koje je održala 120 koncerata u 37 zemalja. Njen pravni tim dokazao je da u tom periodu nije posedovala kuću u Španiji, niti je tamo imala decu ili sedište kompanije.

Sud je posebno izdvojio nekoliko važnih činjenica:

Boravak u zemlji: Administracija nije uspela da dokaže da je pevačica u Španiji provela zakonski minimum od 183 dana, već je utvrđeno da je tamo boravila najviše 163 dana.

Ekonomski interesi: Potvrđeno je da su poslovna mreža i najveći deo prihoda umetnice bili van Španije.

Porodične veze: Sud je odbacio argumente povezane sa njenom vezom sa Žerard Pike, navodeći da emotivna veza ne može pravno biti izjednačena sa bračnom zajednicom, što zakon zahteva za utvrđivanje poreske rezidentnosti. "Tretirali su me kao krivca"

Nakon donošenja presude, Šakira je uputila oštre kritike na račun španskog sistema. Izjavila je da je više od osam godina bila izložena "brutalnom javnom upiranju prstom" i kampanjama koje su, prema njenim rečima, imale cilj da joj naruše ugled, što je negativno uticalo na njeno zdravlje i porodicu.

- Danas ta narativa pada pod snagom presude. Moj najveći cilj je da ovaj ishod postane presedan i služi hiljadama anonimnih građana koje sistem svakodnevno zlostavlja i gazi, primoravajući ih da dokazuju nevinost iz ekonomske i emocionalne ruine - poručila je pevačica.

Pored povraćaja novca, Nacionalni sud naložio je i da Poreska uprava (AEAT) snosi sudske troškove, što se donosi samo u slučajevima kada su argumenti države u potpunosti odbačeni. Šakira se početkom 2023. godine preselila u Miami, gde sada ima zvaničnu poresku rezidenciju.