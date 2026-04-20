Slušaj vest

Najnovije izmene Pravilnika o porezu na dodatu vrednost (PDV), koje su počele da važe od 1. aprila, donele su dodatna razjašnjenja u vezi sa procedurom izdavanja i dostavljanja primaocu obaveštenja koje se odnosi na prethodni porez.

Reč je o segmentu poreskog sistema koji direktno utiče na odnos između kupca i dobavljača, posebno u situacijama kada dolazi do korekcija već izdatih računa.

U fokusu ovih izmena nalazi se dokument koji kupac dostavlja dobavljaču nakon što dobavljač izvrši korekciju prethodno izdatog računa - bilo kroz knjižno odobrenje ili storno račun.

- Ovo obaveštenje predstavlja potvrdu da je kupac izvršio odgovarajuće usklađivanje svog prava na odbitak PDV-a, odnosno da je taj odbitak umanjen ili da uopšte nije ni korišćen - objašnjava poreska savetnica Marija Đorđić iz agencije Experta.

Za privredne subjekte koji se nalaze u ulozi dobavljača ova promena ima poseban značaj.

- Naime, pravo na umanjenje obračunatog PDV-a više nije vezano samo za izdavanje storno računa ili knjižnog odobrenja, već i za prijem obaveštenja od strane kupca. Drugim rečima, dobavljač može izvršiti umanjenje svoje poreske obaveze tek nakon što dobije potvrdu da je kupac izvršio korekciju prethodnog poreza - navodi Đorđić.

Do donošenja ovih izmena postojala je veća fleksibilnost kada je reč o formi ovog dokumenta. Obaveštenje se moglo dostaviti kao poseban dokument, ali i kroz popunjavanje ili označavanje odgovarajućih polja direktno na storno računu ili knjižnom odobrenju koje dobavljač dostavlja kupcu.

Takva rešenja su često bila predmet različitih tumačenja u poslovnoj praksi, što je stvaralo prostor za neujednačenu primenu propisa.

- Novim pravilima precizirano je da se obaveštenje može izdati isključivo nakon što kupac primi dokument kojim se vrši umanjenje – bilo da je reč o storno računu ili knjižnom odobrenju. Takođe je definisano da se ovaj dokument može sastaviti u elektronskoj formi ili na drugi odgovarajući način, ali uz obavezno elektronsko dostavljanje - kaže za Biznis.rs.

Za korisnike Sistema elektronskih faktura (SEF), ove izmene donose i određene praktične pogodnosti. Naime, obaveštenje se može kreirati, popuniti i poslati direktno kroz sistem eFaktura, bez potrebe za dodatnim alatima ili dokumentima van platforme. Opcija za kreiranje ovog dokumenta nalazi se na vidljivom mestu u okviru sistema, što omogućava jednostavan pristup i brzu obradu.

Posebno je značajna mogućnost da se obaveštenje inicira direktno iz storniranog dokumenta. Ukoliko je dobavljač izdao račun putem SEF-a, a zatim ga stornirao, kupac će u okviru tog dokumenta imati dostupnu opciju za kreiranje obaveštenja.

Ova funkcionalnost dodatno pojednostavljuje proceduru i smanjuje mogućnost greške, jer su svi relevantni podaci već povezani sa konkretnim računom.

Prema rečima poreske savetnica, sam obrazac obaveštenja koncipiran je tako da sadrži samo neophodne elemente propisane regulativom.

- Pored osnovnih podataka o učesnicima u transakciji potrebno je uneti i informacije o dokumentu na osnovu kojeg se vrši korekcija. To uključuje izbor vrste dokumenta, da li je reč o storno računu ili knjižnom odobrenju, kao i podatke o originalnom računu - pojašnjava Đorđić.

U slučaju storniranja fakture kupac je dužan da unese broj originalnog računa, datum njegovog izdavanja, kao i datum kada je izvršeno storniranje. Takođe, neophodno je navesti iznos PDV-a koji je iskazan u dokumentu kojim se vrši umanjenje. Upravo taj iznos predstavlja osnov za korekciju prethodnog poreza.

- Na kraju postupka dokument se čuva i šalje elektronskim putem, čime se završava formalni deo procesa. Sistem takođe omogućava pregled svih primljenih i poslatih obaveštenja, u zavisnosti od uloge korisnika u konkretnoj transakciji. Kada je subjekt u ulozi dobavljača, relevantna je lista primljenih dokumenata, dok se u ulozi kupca prati evidencija poslatih obaveštenja - kaže poreska savetnica Marija Đorđić iz agencije Experta.

Iako SEF predstavlja najjednostavniji način za upravljanje ovim dokumentima, propisi ostavljaju mogućnost da se obaveštenje sastavi i kao poseban dokument van sistema.