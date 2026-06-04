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Turistička organizacija Srbije (TOS) potpisala je memorandum o saradnji sa Kineskom medijskom grupom (China Media Group - CMG), najvećom državnom medijskom kućom Narodne Republike Kine, čime su stvoreni uslovi za dodatno jačanje promocije naše zemlje na kineskom tržištu.

Memorandumom, koji je u ime TOS-a potpisala direktorka Marija Labović, predviđeno je unapređenje saradnje u oblastima turizma, kulture i medija, sa ciljem jačanja međusobnog razumevanja, kulturne razmene i prijateljskih odnosa Republike Srbije i Narodne Republike Kine.

- Kinesko tržište jedno je od najznačajnijih dalekih emitivnih tržišta za srpski turizam, a saradnja sa Kineskom medijskom grupom dodatno će doprineti vidljivosti Srbije i još boljim rezultatima - istakla je Labović.

Potpisivanje ovog memoranduma dolazi u trenutku kontinuiranog rasta turističkog prometa iz Kine. Prema poslednjim podacima Republičkog zavoda za statistiku, turisti iz Narodne Republike Kine i dalje su u top pet kada je reč o broju dolazaka i noćenja.

Kineska medijska grupa osnovana je 2018. godine spajanjem najvažnijih kineskih državnih medija „China Central Television” (CCTV), „China Radio International” (CRI) i „China National Radio” (CNR), a predstavlja jedan od ključnih kanala za međunarodnu promociju turizma, kulture i ekonomske saradnje Narodne Republike Kine.