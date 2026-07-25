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Opština Knjaževac dobila je građevinsku dozvolu za izgradnju akva-parka u naselju Rgošte, čija je procenjena vrednost oko 62,5 miliona dinara bez PDV-a.

Prema rešenju Opštinske uprave, kompleks će biti izgrađen na parceli površine 5.081 m2. Obuhvatiće prihvatni bazen za tobogane, tehničku prostoriju za bazensku tehniku, tri različita vodena tobogana, fontanu i prostor za odmor.

Planirana su tri tobogana različitih karakteristika, spiralni tobogan dužine 68 metara, višestazni (multislide) sa tri trake dužine po 28 metara, kao i brzi tobogan dužine 31 metar. U sklopu kompleksa biće izgrađena i tehnička prostorija za bazensku opremu, dok će objekat imati prizemlje i podrum namenjen tehničkim sadržajima.

Ukupna bruto građevinska površina objekata iznosi 436,87 m2, dok je korisna površina 415,98 m2.

Projektno-tehničku dokumentaciju izradio je Bibis doo Beograd. Građevinska dozvola izdata je na osnovu projekta za građevinsku dozvolu izrađenog tokom 2026. godine.

Investitor je Opština Knjaževac, koja je u obavezi da pre početka radova podnese prijavu radova nadležnom organu. Prema važećim propisima, dozvola prestaje da važi ukoliko izgradnja ne počne u roku od tri godine od njene pravosnažnosti, odnosno ako u roku od pet godina ne bude izdata upotrebna dozvola.

Inače, predsednik opštine Knjaževac Milan Đokić i narodni poslanik Branislav Josifović su u martu na turističko-rekreativnom kompleksu Banjica postavili kamen temeljac za izgradnju akva-parka.