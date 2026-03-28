Na turističko-rekreativnom kompleksu Banjica u Knjaževcu postavljen je kamen temeljac za izgradnju akva-parka. Kamen temeljac postavili su predsednik opštine Milan Đokić i narodni poslanik Branislav Josifović, čime je zvanično označen početak realizacije projekta.

Posao izgradnje akva-parka dodeljen je firmi Bibis d.o.o. Beograd, vredan 62,5 miliona dinara.

Novi akva-park biće direktno povezan sa postojećim bazenskim kompleksom, čineći jedinstvenu ambijentalnu celinu. Prostor je podeljen u dve glavne zone - pristupni plato sa dekorativnom fontanom na nižoj koti terena i plato sa vodenim toboganima i prihvatnim bazenom na višoj koti. Ove celine biće povezane stepeništima, dok će prostor biti dodatno uređen žardinjerama koje istovremeno imaju funkciju ograde, klupa za sedenje i estetskog elementa.

Oko fontane i bazena planirano je postavljanje ležaljki sa suncobranima, dok će se toboganska struktura oslanjati na prirodni nagib terena. Parcela će biti ograđena i dodatno ozelenjena zimzelenim rastinjem, a projekat predviđa i mogućnost budućeg proširenja sadržaja akva-parka.

Centralni deo akva-parka činiće veliki vodeni tobogan koji se sastoji od tri segmenta: spiralnog tobogana, trodelnog "trkalista" i visokog pravolinijskog tobogana tipa "kamikaza". Ukupna dužina strukture iznosiće najmanje 29 metara, širina oko 20 metara, dok će visinska razlika cele konstrukcije biti do 12 metara, prilagođena prirodnom padu terena.

Prihvatni bazen projektovan je sa dubinom vode od 120 centimetara, površinom od najmanje 200 kvadratnih metara i minimalnim dimenzijama 20 x 10 metara. Dekorativna fontana kružnog oblika biće opremljena savremenom LED RGB rasvetom.

Podsećamo, poslednjih godina akva parkovi su postali izuzetno popularni u Srbiji i grade se na svakom koraku. Pionir u ovoj vrsti turističke ponude bila je Jagodina koja je 2007. otvorila prvi akva park u Srbiji. Kompleks je izgrađen u okviru turističkog kompleksa "Potok", a prvog dana rada obezbedio je besplatan ulaz za posetioce.