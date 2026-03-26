Početak aprila 2026. godine donosi dobre vesti za hrvatske penzionere. Naime, Hrvatski zavod za penzijsko osiguranje započinje isplatu penzija usklađenih prema novoj stopi, što će rezultirati povećanjem od 2,68 odsto.

Redovno usklađivanje

Ovo usklađivanje zasniva se na analizi kretanja cena i plata u drugoj polovini prethodne godine, a konkretan efekat na kućne budžete biće vidljiv odmah. Uz uvećanu penziju za mart, koja se isplaćuje u aprilu, penzionerima će na račune leći i razlika za prva dva meseca ove godine, odnosno zaostaci za januar i februar. Prema prvim projekcijama, očekuje se da će prosečna starosna penzija porasti za iznos između 17 i 20 evra, što za mnoge predstavlja značajno, iako i dalje skromno poboljšanje životnog standarda.

Ukidanje penzalizacije

Dodatno olakšanje osetiće i penzioneri koji su ranije otišli u prevremenu penziju, a sada imaju više od 70 godina. Za njih je krajem marta istekao rok u kojem je HZMO po službenoj dužnosti morao uskladiti rešenja kojima se ukida penalizacija, odnosno umanjenje penzije zbog ranijeg penzionisanja. Ova administrativna promena imaće direktan pozitivan efekat na njihove aprilske isplate, čime se ispravlja dugogodišnja nepravda prema onima koji su bili primorani da napuste tržište rada pre propisane starosne granice. Ova mera predstavlja važan korak ka obezbeđivanju dostojanstvenije starosti i finansijske stabilnosti za jednu od najugroženijih društvenih grupa.

Kako bi se ublažili inflatorni pritisci i zaštitio standard građana, Vlada Republike Hrvatske predstavila je i svoj jubilarni, deseti paket mera pomoći, ukupne vrednosti 450 miliona evra. Iako se ranije najavljivalo postepeno ukidanje subvencija, ključna odluka odnosi se na cene energenata. Tako će cene električne energije i gasa za domaćinstva, javni i neprofitni sektor, kao i male preduzetnike s potrošnjom do 250.000 kWh, ostati nepromenjene sve do 30. septembra. Ovom odlukom obezbeđuje se stabilnost troškova u narednim mesecima i sprečava novi cenovni šok koji bi dodatno opteretio i građane i privredu.

Smanjenje akciza na gorivo ublažava udar na potošače

Iako su cene goriva na svetskim tržištima u porastu, ponajviše zbog nestabilnosti na Bliskom istoku, vozači u Hrvatskoj i dalje će plaćati regulisanu cenu na benzinskim pumpama izvan auto-puteva. Vlada nastavlja politiku smanjenja akciza kako bi ublažila udar na potrošače. Krajem marta cena Eurosupera dostigla je 1,62 evra, dok je Eurodizel koštao 1,73 evra po litru, ali su te cene i dalje znatno niže od onih koje bi se formirale bez državne intervencije. U okviru paketa nastavlja se i isplata mesečnih vaučera u iznosu od 70 evra za troškove energenata, namenjenih za oko 125.000 socijalno najugroženijih građana, čime se direktno pomaže onima kojima je pomoć najpotrebnija.