Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je tokom prvog kvartala 2026. godine nastavilo intenzivne aktivnosti na modernizaciji agrarnog sektora, unapređenju sistema podsticaja, jačanju bezbednosti hrane i razvoju ruralnih područja, rečeno je na današnjoj sednici Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Narodne skupštine Republike Srbije, na kojoj je razmatrana Informacija o radu Ministarstva za period od 1. januara do 31. marta 2026. godine.

Predstavljajući najvažnije rezultate rada i ključne aktivnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u prva tri meseca ove godine, državni sekretar Željko Radošević istakao je da je u tom periodu usvojeno sedam uredbi, dve odluke i devet pravilnika koji neposredno uređuju oblast podsticaja, ruralnog razvoja, bezbednosti hrane, stočarstva, organske proizvodnje i tržišnih standarda. Posebno je izdvojio Uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2026. godinu, koju je ocenio kao osnovni instrument podrške poljoprivrednicima.

Prema njegovim rečima, Ministarstvo je nastavilo i aktivnosti na pripremi ključnih zakonskih rešenja. Tokom prvog kvartala 2026. godine uspešno su završene javne rasprave o više nacrta zakona, među kojima su nacrti zakona o bezbednosti hrane, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, kao i javna rasprava o Predlogu Strategije poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije za period od 2026. do 2034. godine.

- Veliki broj komentara i predloga koje smo dobili od poljoprivrednika, naučnih institucija, strukovnih udruženja i lokalnih samouprava potvrđuje da postoji veliko interesovanje za pravce razvoja srpskog agrara. Naša namera je da ova strategija bude realan, primenljiv i dugoročno održiv dokument, koji će definisati razvoj poljoprivrede u narednoj deceniji - poručio je Radošević.

U oblasti digitalizacije agrarnog sektora nastavljen je razvoj sistema eAgrar, Agroregistra, LPIS i IACS sistema, sa ciljem efikasnijih administrativnih procedura, veće transparentnosti i boljeg praćenja mera agrarne politike. Takođe, kako je naveo Radošević, nastavljene su aktivnosti na jačanju savetodavnih službi, kao i rad na podzakonskim aktima koji se odnose na tržišne standarde za voće, povrće i jaja, ali i na uređivanje ugovornih odnosa između proizvođača, prerađivača i otkupljivača, kako bi proizvođači imali veću pravnu sigurnost, a tržište poljoprivrednih proizvoda bilo uređenije.

Državni sekretar posebno je ukazao na aktivnosti u okviru IPARD III programa, navodeći da je objavljen Indikativni plan javnih poziva za 2026. godinu, pri čemu je za ruralni turizam namenjeno 40 miliona evra. Kako je objasnio, to predstavlja jasan signal da država želi razvoj sela kao prostora za život, rad i nove ekonomske mogućnosti.

Dodao je da su nastavljene aktivnosti na akreditaciji novih IPARD mera, obuci savetodavaca, saradnji sa Evropskom komisijom i jačanju administrativnih kapaciteta, kao i da su u okviru Trećeg poziva za Meru 1 odobrena 53 projekta za ulaganja u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, što predstavlja značajan podsticaj modernizaciji proizvodnje.

Prema njegovim rečima, Ministarstvo je nastavilo i sa unapređenjem međunarodne saradnje kroz potpisivanje više sporazuma i memoranduma, kao i kroz učešće na međunarodnim forumima, u mešovitim komitetima i radnim grupama.

Istovremeno se kontinuirano radilo i na ispunjavanju merila za Poglavlja 11 i 12, kroz usklađivanje zakonodavstva, pripremu strategija i jačanje institucionalnih kapaciteta.

- Želim da naglasim da ove reforme ne sprovodimo samo zbog procesa pristupanja Evropskoj uniji, već, pre svega, zato što one doprinose višem nivou bezbednosti hrane, većoj konkurentnosti i boljoj zaštiti potrošača u Srbiji - naveo je državni sekretar.

Radošević se osvrnuo i na rezultate ostvarene u oblasti inspekcijskog nadzora, ukazujući na hiljade sprovedenih kontrola, povlačenje značajnih količina neispravnih proizvoda iz prometa i sprečavanje zloupotreba podsticajnih sredstava u vrednosti većoj od 39 miliona dinara.

Posebno je istakao rad Direkcije za nacionalne referentne laboratorije, navodeći da je laboratorija za mleko u izveštajnom periodu analizirala gotovo 30.000 uzoraka mleka.

- Ovi rezultati pokazuju da država vodi ozbiljnu borbu protiv nezakonitosti i nelojalne konkurencije na tržištu, uz istovremeno sistemsko jačanje kontrole kvaliteta i bezbednosti hrane, što je od ključnog značaja za zaštitu potrošača i očuvanje poverenja u domaću proizvodnju - rekao je Radošević.

U zaključku je državni sekretar poručio da će Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i u narednom periodu nastaviti ulaganja u podsticaje, infrastrukturu, digitalizaciju i institucionalno jačanje sektora, sa ciljem stvaranja moderne, konkurentne i održive srpske poljoprivrede.

Sednici skupštinskog Odbora prisustvovali su i drugi predstavnici Ministarstva, a na kraju zasedanja Odbor je usvojio Informaciju o radu Ministarstva za period od 1. januara do 31. marta 2026. godine.