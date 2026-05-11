NIS i SPC potpisali ugovor: Kompanija poklanja crkvi zemljište manastira Vojlovica u neposrednoj blizini rafinerije u Pančevu
U Beogradu je danas potpisan ugovor između kompanije NIS i Srpske pravoslavne crkve - Eparhije banatske, kojim kompanija crkvi poklanja zemljište sa objektom manastira Manastir Vojlovica, smeštenog u okviru kompleksa Rafinerije nafte Pančevo.
Ugovor su u Patrijaršijskom dvoru potpisali arhiepiskop vršački i mitropolit banatski Nikanor i generalni direktor kompanije NIS Kiril Tjurdenjev, u prisustvu patrijarha Porfirija i ambasadora Rusije u Srbiji Aleksandra Bocan-Harčenka.
Tjurdenjev je istakao da današnji događaj ima poseban značaj za kompaniju NIS, jer predstavlja izraz odgovornosti i poštovanja prema zajednici u kojoj kompanija posluje.
On je naveo i da je Srpska pravoslavna crkva čuvar kulturnog identiteta srpskog naroda, zbog čega je kompaniji važno da bude njen pouzdan partner.
Dodao je i da se manastir nalazi u neposrednoj blizini Rafinerije Pančevo i da predstavlja snagu koja čuva rafineriju.
- Ovo je nešto što ostavljamo i budućim generacijama - dodao je on.
Manastir Vojlovica smešten je u okviru kompleksa Rafinerije nafte Pančevo, a ovom donacijom dodatno je potvrđena saradnja kompanije NIS i Srpske pravoslavne crkve u očuvanju kulturnog i duhovnog nasleđa srpskog naroda.
Manastir je osnovan u 15. veku i kroz svoju bogatu istoriju uspeo je da opstane uprkos brojnim izazovima i istorijskim iskušenjima, zadržavajući svoju duhovnu i kulturnu ulogu i ostajući simbol vere i trajnosti.
Zbog izuzetnog istorijskog, arhitektonskog i kulturnog značaja, Manastir Svetih arhanđela Vojlovica proglašen je kulturnim dobrom od izuzetnog značaja.
