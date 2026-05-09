Tržište nepokretnosti u Srbiji tokom 2025. godine dostiglo je vrednost od 8,1 milijardu evra, što je rast od 8,6 odsto u poređenju sa prethodnom godinom. Najveći deo ukupnog prometa i dalje se ostvaruje u Beograd, gde je realizovano 3,8 milijardi evra, odnosno 47 odsto ukupnog tržišta.

Iako glavni grad dominira u prometu stanova, garaža, poslovnih prostora i građevinskog zemljišta, region Vojvodina sa prometom vrednim 2,2 milijarde evra i udelom od 27,2 odsto posebno se izdvaja u drugim segmentima tržišta.

Vojvodina prednjači kada je reč o prometu poljoprivrednog zemljišta sa udelom od čak 72 odsto, ali i u prodaji kuća sa 41 odsto, kao i vikendica, gde zauzima dominantnih 54 odsto tržišta, pokazuju podaci Republički geodetski zavod.

U okolini Beograda, posebno na Kosmaj i Avala, poslednjih pet godina razvija se novi trend modernih vikend naselja, vila i resort kompleksa koji predstavljaju spoj između klasičnih vikendica i luksuznih zatvorenih kompleksa. Reč je o planski građenim naseljima sa kontrolisanim pristupom, obezbeđenjem i organizovanim održavanjem, ali i o modernim vilama u prirodnom ambijentu koje se često kupuju kao investicione nekretnine za izdavanje.

Karakterišu ih zatvoreni tip naselja, zajedničko održavanje, uređena infrastruktura i dodatni sadržaji poput bazena, kao i savremena arhitektura prilagođena aktuelnim trendovima i turističkoj ponudi.

Pravnik i konsultant za nekretnine Kaća Lazarević kaže da se ovakve nekretnine uglavnom prodaju direktno preko investitora, bez posredovanja agencija.

Ipak, ona ističe da su takvi objekti znatno skuplji od tradicionalnih vikendica i kuća, te da ih kupuju ljudi koji raspolažu viškom kapitala i žele nekretninu pogodnu ne samo za povremeni boravak, već i za život.

- Reč je uglavnom o kompleksima sa bazenima, garažama i kompletnom pratećom opremom. Međutim, problem je što domaća infrastruktura i putna mreža ne prate zahteve ovakve gradnje, pa vlasnici, da bi stigli do Kosmaja i Avale, često moraju da prolaze kroz saobraćajne gužve - navodi Lazarević.

Na ovim lokacijama gotovo da više nema starih vikendica kakve su nekada bile karakteristične. Kako objašnjava sagovornica, većina njih je prodata, dok tržištem sada dominiraju renovirani ili novoizgrađeni objekti po znatno višim cenama.

- Ono što je trenutno u ponudi često je renovirano ili novoizgrađeno, uz cene koje dostižu nivo stanova u Beogradu. To značajno menja računicu kupaca, dok je ranije bilo uobičajeno da se prodajom stana u prestonici finansira kupovina vikendice u kojoj bi moglo i da se stanuje, a da preostala sredstva od razlike ostanu za život, danas takva mogućnost praktično više ne postoji - objašnjava ona.

Vojvodina nudi najbolji odnos cene i kvaliteta

Najveće interesovanje za vikendice i kuće i dalje je usmereno ka Vojvodini, gde se može pronaći širok raspon nekretnina, od povoljnijih do luksuznijih.

- Najjeftinije kuće mogu se naći u manjim mestima, pa čak i u Subotici, Kelebiji, Somboru i Bačkom Petrovcu, kao i u naseljima u blizini reka i većih gradova. Sve što se nalazi u Vojvodini dobro prolazi na tržištu. Vikendice ispod 30.000 do 40.000 evra gotovo da više nisu dostupne na tržištu - ukazuje Lazarević.

Na cenu utiču brojni faktori, među kojima su veličina i stanje objekta, površina placa, kao i povezanost sa glavnim putevima, gradovima i infrastrukturom.

- U poslednje vreme u trendu je Sombor, koji se našao na listi najpoželjnijih gradova za život. Ovaj grad ima razvijen kulturni sadržaj, uključujući pozorište, bioskop i muzeje, a u blizini se nalazi i banja. Zbog kvaliteta života, sve je više onih koji su, nakon života u inostranstvu, odlučili da se presele upravo u Sombor - dodaje ona.

Govoreći o drugim mestima u Vojvodini, Lazarević navodi da Subotica više nema nekadašnju atraktivnost uprkos blizini granice, dok kupci i dalje pokazuju veliko interesovanje za vikendice u okolini Novi Sad zbog dobre povezanosti sa Beogradom.

- Kada se govori o Novom Sadu svi misle na salaše, ali oni se ne mogu posmatrati kao klasične kuće, jer zahtevaju stalno održavanje. Problem koji se sve češće javlja jeste nedostatak radne snage za održavanje imanja, uključujući uređenje dvorišta i osnovne poslove oko nekretnina, što dodatno utiče na odluke kupaca - ističe Lazarević.

Apartmani na Zlatiboru više nisu u centru pažnje

Kada su u pitanju popularne turističke destinacije, Zlatibor se danas smatra prezasićenim tržištem i manje atraktivnim nego ranijih godina. Sa druge strane, Tara i Rudnik i dalje privlače kupce, ali po znatno višim cenama nego što je slučaj u Vojvodini.

U blizini Beograda najveće interesovanje i dalje vlada za Avalom i Kosmajem, dok su banjska mesta izgubila deo nekadašnje popularnosti kada je reč o kupovini vikendica.

Sokobanja i dalje privlači kupce, ali udaljenost od Beograda predstavlja otežavajući faktor, dok su destinacije poput Vrnjačka Banja i Banja Koviljača postale skuplje i komercijalizovanije, sa dominantnom hotelskom ponudom.

- U mnogim banjskim mestima privatne vikendice gotovo da više nisu dostupne, jer su objekti uglavnom privatizovani i adaptirani u hotelske komplekse višeg standarda, što je značajno promenilo strukturu ponude - ukazuje ona.

Na šta obratiti pažnju pri kupovini vikendice

Sagovornica navodi da su na domaćem tržištu najtraženije vikendice sa placem od najmanje 20 ari. Kupcima su važni dobra infrastruktura, pristupni putevi, priključci za struju i vodu, kao i blizina prodavnica.

Lazarević upozorava da je pri kupovini najvažnije proveriti da li je nekretnina legalizovana i uknjižena, kao i kakav je status priključaka na komunalnu mrežu. Kupovina vikendica i dalje se najčešće odvija bez posredovanja agencija, tako što kupci obilaze teren i direktno stupaju u kontakt sa vlasnicima.

Stručnjak za nekretnine podseća da svaki kupoprodajni ugovor mora biti overen kod javnog beležnika nadležnog za teritoriju na kojoj se nekretnina nalazi.

Posebnu pažnju, kako kaže, treba obratiti na snabdevanje vodom i električnom energijom, jer tokom leta u pojedinim krajevima dolazi do nestašica zbog povećane potrošnje i zalivanja. Takođe, veoma je važno proveriti da li je pristupni put prohodan tokom zime, jer vikendica do koje nije moguće doći gubi veliki deo svoje funkcionalnosti.

Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda, vikendice se u Srbiji prodaju kao vikendica sa parcelom, vikendica sa parcelom i dodatnim objektom, kao i kroz mešoviti promet.

- Od ukupnog broja prometa vikendica u 2025. godini, 78 odsto su predstavljali prometi vikendica sa parcelom, a 22 odsto su prometi vikendica sa drugim vrstama nepokretnosti u prometu. Prosečna cena vikendica prometovanih u 2025. godini u Republici Srbiji iznosila je 33.381 evra (medijana 23.000 evra), što je za 11,73 odsto više u odnosu na prethodnu godinu - navodi RGZ.

Na turističkim lokacijama širom Srbije posebno je zastupljena prodaja apartmana.