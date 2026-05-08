Dok cene nekretnina u Srbiji nastavljaju da rastu, na jugu Italije i dalje postoje mesta gde se useljiva kuća ili stan nadomak mora mogu kupiti za manje od cene prosečne garsonjere u srpskoj prestonici. Razlika je u tome što takve lokacije nisu Amalfi, Portofino ili Sardinija sa Instagrama.

Najpovoljnije kuće danas nalaze se na obalama Kalabrije, Molizea i južne Kampanije, regionima koji godinama ostaju van glavnog turističkog fokusa, ali upravo zbog toga i dalje imaju cene kakve su u ostatku Mediterana gotovo nestale.

Za kupce iz Srbije to više nije egzotična ideja. Italija dozvoljava državljanima Srbije kupovinu nekretnina bez posebnih ograničenja, avionske veze su bolje nego pre nekoliko godina, a tržište juga zemlje još nije prošlo talas međunarodne kupovine koji je potpuno promenio delove Španije, Portugala i severa Italije.

Kalabrija je danas najjeftinija velika obala Italije

Ako postoji region u Italiji gde se još mogu pronaći stvarno niske cene uz more, onda je to Kalabrija. Posebno njena jonska obala, okrenuta prema toplijem i mirnijem delu Mediterana.

Cariati, mali grad na Jonskom moru, danas spada među najjeftinija primorska tržišta u zemlji. U delovima grada i okolnim naseljima kuće za adaptaciju mogu se pronaći već od 25.000 do 40.000 evra, dok se useljive nekretnine blizu mora uglavnom kreću između 500 i 800 evra po kvadratu. To nije luksuzna Italija iz turističkih kataloga, već autentičan južni Mediteran - duge peščane plaže, mirnije leto, sporiji ritam života i mnogo manji turistički pritisak nego na razvikanijim obalama.

Nešto severnije nalazi se Cirò Marina, takođe na Jonskom moru, ali sa razvijenijom infrastrukturom i aktivnijim gradskim životom tokom cele godine. Ovde su cene više nego u Cariatiju, ali i dalje daleko ispod italijanskog proseka. Stanovi i manje kuće blizu obale uglavnom se kreću između 40.000 i 80.000 evra, dok su kvalitetnije nekretnine sa pogledom na more skuplje. Upravo zbog odnosa cene i kvaliteta života Cirò Marina poslednjih godina sve češće privlači kupce iz Nemačke, Švajcarske i istočne Evrope.

Jonska obala Kalabrije generalno je toplija, mirnija i manje urbanizovana od Tirenskog mora. Turistička sezona traje kraće, ali su zato ulazne cene nekretnina među najnižima u čitavom Mediteranu.

Tirensko more više nije jeftino, osim u nekoliko gradova juga

Zapadna obala juga Italije potpuno je drugačiji svet. Tirensko more je dinamičnije, gradovi su vizuelno atraktivniji, a turizam razvijeniji. Upravo zato su i cene uglavnom više.

Scalea, na severu Kalabrije, jedan je od retkih gradova na Tirenskom moru koji je i dalje relativno pristupačan. Grad je poznat po dugoj plaži i starom jezgru podignutom na stenovitom uzvišenju, a poslednjih godina postao je veoma popularan među stranim kupcima koji traže jeftiniju alternativu razvikanim italijanskim destinacijama.

Na tržištu se i dalje mogu pronaći mali stanovi i kuće za 25.000 do 50.000 evra, posebno u zgradama starije gradnje ili nekretninama kojima je potrebna adaptacija. Useljivi stanovi bliže moru uglavnom se kreću između 700 i 1.300 evra po kvadratu, što je višestruko manje od cena u Liguriji, Toskani ili na Amalfitanskoj obali.

Sapri, u južnoj Kampaniji, predstavlja ulazak u potpuno drugačiji cenovni rang. Iako je znatno jeftiniji od Positana ili Sorenta, Sapri više nije tržište ultra jeftinih nekretnina. To je uređen primorski grad sa ozbiljnijom infrastrukturom, železnicom, marinom i mnogo stabilnijim tržištem izdavanja.

Stanovi u blizini mora uglavnom počinju od oko 120.000 evra, dok kuće sa pogledom i većim placem mogu biti višestruko skuplje. Uprkos tome, Sapri je i dalje daleko pristupačniji od najpoznatijih delova Kampanije i za mnoge kupce predstavlja kompromis između cene i kvaliteta života.

Jadranska obala Italije nudi manje glamura, ali više svakodnevnog života

Dok jug Italije privlači emocijom i niskim cenama, jadranska obala često nudi praktičniji model života uz more. Najbolji primer za to je Termoli, grad u regionu Molize na Jadranskom moru.

Za razliku od manjih kalabrijskih mesta, Termoli funkcioniše kao pravi obalni grad tokom cele godine. Ima razvijenu železničku mrežu, trajektnu vezu sa Tremitskim ostrvima, uređeno staro jezgro i stabilno tržište sezonskog izdavanja.

To se vidi i u cenama. Nekretnine su skuplje nego u Kalabriji, ali i dalje znatno povoljnije od severnog Jadrana. Stanovi i manje kuće uglavnom se kreću između 70.000 i 140.000 evra, dok renovirane nekretnine sa pogledom na more dostižu više cene.

Jadransko more u Italiji nema razglednički status kao Amalfi ili Sardinija, ali kupcima koji traže bolju infrastrukturu, dostupnije aerodrome i duži period korišćenja tokom godine često predstavlja racionalniji izbor.

Kupovina kuće u Italiji za državljane Srbije: Šta ulazi u realan trošak

Državljani Srbije mogu legalno da kupuju nekretnine u Italiji, a procedura je slična kao i za druge strane kupce van Evropske unije. Ključna figura u kupoprodaji je notaio, italijanski javni beležnik koji proverava vlasništvo, hipoteke, legalnost dokumentacije i registruje prenos nekretnine.

Pored kupovne cene, treba računati i na dodatne troškove. Porez na prenos za kuću koja se kupuje kao vikendica uglavnom iznosi 9 odsto katastarske vrednosti, dok je za stalno mesto stanovanja niži. Tu su i troškovi notaia, agencije, registracije i eventualne provere dokumentacije.

U praksi, ukupni transakcioni troškovi najčešće iznose između 5 i 10 odsto vrednosti nekretnine.

Najveću grešku kupci prave kada poveruju da je niska cena oglasa konačan trošak. Veliki broj jeftinih kuća na jugu Italije zahteva renoviranje, novu stolariju, sređivanje instalacija ili ponovno priključenje na komunalnu mrežu. Upravo zato razlika između "jeftine kuće“ i "dobrog posla“ često nije u početnoj ceni, već u realnoj proceni koliko će nekretnina zaista koštati nakon kupovine.