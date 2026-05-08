Osim što se odvija u okolnostima u kojima je zemlja domaćin usred žestokih ratnih dešavanja koja je sama pokrenula, Svetsko prvenstvo u fudbalu u Americi jedno je od najskupljih i najtežih za planiranje i organizaciju u istoriji takmičenja. Delimično i zbog toga što se odvija u tri ogromne države – Kanadi, Meksiku i SAD – sa ogromnim udaljenostima između stadiona, ali i zbog toga što je politika Donalda Trampa već narušila ugled SAD kao turističke destinacije, u industriji putovanja zabrinuti su da ovo prvenstvo ni izdaleka neće ispuniti predviđanja o rekordnom turističkom prometu koja su imali pre koju godinu, a kamoli pre napada na Iran.

Kada su u pitanju navijači iz regiona, iz hrvatskih turističkih agencija saznajemo da je entuzijazam za prisustvovanje ovom spektaklu osrednji do slab, čak i ako uzmemo u obzir da će većina njih putovati u sopstvenom aranžmanu.

Slabo interesovanje uprkos ponudama

Agencija Chilitours do sada je prodala avio-karte za jednu grupu navijača za Toronto, gde reprezentacija Hrvatske igra sa Panamom 24. juna. U ponudi imaju i pakete sa avio-kartama, smeštajem i transferima, koji se kreću od 2.000 evra za pet noćenja, jer samo avio-karta košta oko 1.000 evra. Međutim, entuzijazam navijača ne može se meriti sa prethodnim prvenstvima, kaže direktor agencije Ivan Buljan.

- Slab je interes za putovanja na ovo prvenstvo i situacija je neobična, delimično zato što je domaćin u trenutku kad je trebalo rezervisati karte napao Iran. Geopolitička situacija verovatno je ponajviše izazvala oprez i animozitete prema Americi kod putnika, ali izazvali su ih i visoke cene karata, kao i ostali troškovi - kaže Buljan.

Cene prodatih aranžmana se za sada drže, nije bilo naknadnih poskupljenja letova i nadaju se da ih neće ni biti.

Tin Kajzer, vlasnik agencije Kaiser Tours, smatra da će većina navijača koji uspeju da nabave karte za utakmice putovati u sopstvenom aranžmanu. Ipak, svima savetuje da na vreme nabave avionske karte, jer bi mogle značajno da poskupe sa približavanjem termina utakmica. Trenutno se kreću od 700 do 1.500 evra i čine velik udeo u budžetu putovanja.

- Naša ponuda uključuje samo putovanja kreirana po željama kupaca (tailor made), čije cene nisu niske i to naši kupci znaju. Obično nam se jave u trenutku u kojem kupe kartu za utakmicu. Tako smo imali prvi talas u decembru kad je bilo izvlačenje grupa, potom u februaru, kad su izašli rezultati ko je dobio karte, a sada nam se javljaju sporadično, kad neko kupi ulaznicu - objašnjava Kajzer.

Na sajtu ove agencije navode se različite početne cene putovanja koja mogu da se organizuju, u zavisnosti od broja gradova i vrste smeštaja:

Samo SAD: od 3.000 evra po osobi

Kanada i SAD: od 4.200 evra po osobi

Kompletna turneja (SAD, Kanada i Meksiko): od 6.500 evra po osobi Odustajanje od paket-aranžmana

I iz agencije Nomago kažu da je interesovanje stalo i veruju da je to zbog situacije na Bliskom istoku.

- Među prvima smo izbacili ponude na tržište, ali prvo kao individualna putovanja, gde putnik kupuje odvojeno avio-kartu i smeštaj. Međutim, primetili smo da mnogo ljudi zove i traži organizovano putovanje sa vodičem, pa smo napravili pet paket-aranžmana. Onda su se ljudi javljali tražeći drugačije kombinacije, pa smo odustali, i sada kada se jave, prodajemo zasebno i avio-karte i smeštaj - navode u Nomagu.

Oni dodaju da je na početku bilo više interesovanja, koje se potom naglo smanjilo usled geopolitičkih tenzija i skoka cena goriva. Na njihovom sajtu se navodi da putovanje u Dalas, gde Hrvatska igra protiv Engleske 17. juna (uz povratne letove, četiri noćenja i izlete), košta oko 3.500 evra, bez uključene ulaznice za utakmicu.

"Imamo ulaznice, ali nema hajpa"

Iz agencije Potepuh su još pre šest meseci odlučili da organizuju osmodnevno grupno putovanje na utakmicu sa Ganom, koja se igra 27. juna u Filadelfiji, i jedni su od retkih koji su obezbedili i ulaznice. Imaju mesta za grupu od 30 ljudi, a putovanje po ceni od 3.400 evra obuhvata letove, šest noćenja sa doručkom, posetu Filadelfiji, obilazak Njujorka i prisustvo vodiča.

Međutim, do sada se za ovo putovanje prijavilo samo pet osoba, ističe razočarano vlasnik agencije Nikola Balent.

- Odlučili smo da napravimo paket za najatraktivniju destinaciju i utakmicu, obezbedili smo ulaznice, i svejedno nema interesovanja. Oko ovog prvenstva nema hajpa, možda je u pitanju i slab interes medija i javnosti, nema intervjua, najava, a počinje za samo mesec dana, pred vratima je. Ko je mislio da ide, već je organizovao godišnji odmor, teško da će se to promeniti - navodi vlasnik ove agencije.

Prijave za ovo putovanje primaće još oko nedelju dana, uz nadu da će uspeti da oforme makar manju grupu kako bi se putovanje realizovalo.