Korisnici APR-a od 15. maja moraju imati eID nalog za pristup aplikacijama. Registrujte se na Portalu za elektronsku identifikaciju.
InfoBiz
Velika promena Agencije za privredne registre: Pristup aplikacijama APR-a od 15. maja uz obavezan eID korisnički nalog
Dodajte Kurir Biznis u vaš Google izbor
Slušaj vest
Korisnicima elektronskih registara i usluga Agencije za privredne registre (APR) od 15. maja ove godine pristup aplikacijama na portalu sa eServisima biće omogućen isključivo sa korisničkim nalogom kreiranim putem Portala za elektronsku identifikaciju eID.gov.rs.
Posle tog datuma prijava APR-ovim SSO nalogom više neće biti dostupna, a korisnici, koji još nemaju svoj eID korisnički nalog, trebalo bi da se prijave preko Portala eID.gov.rs, sa koga će, po uspešnoj autentifikaciji, biti automatski preusmereni na sistem Agencije za privredne registre.
Sa kreiranim eID nalogom, korisnik može da izabere uslugu sa Portala sa eServisima APR-a i započne popunjavanje aplikacije za podnošenje elektronske prijave.
Biznis Kurir
Reaguj
Komentariši