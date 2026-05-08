Korisnicima elektronskih registara i usluga Agencije za privredne registre (APR) od 15. maja ove godine pristup aplikacijama na portalu sa eServisima biće omogućen isključivo sa korisničkim nalogom kreiranim putem Portala za elektronsku identifikaciju eID.gov.rs.

Posle tog datuma prijava APR-ovim SSO nalogom više neće biti dostupna, a korisnici, koji još nemaju svoj eID korisnički nalog, trebalo bi da se prijave preko Portala eID.gov.rs, sa koga će, po uspešnoj autentifikaciji, biti automatski preusmereni na sistem Agencije za privredne registre.

Sa kreiranim eID nalogom, korisnik može da izabere uslugu sa Portala sa eServisima APR-a i započne popunjavanje aplikacije za podnošenje elektronske prijave.

