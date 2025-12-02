Slušaj vest

Kao respektabilni privredni učesnici, ekonomske celine su realizovale ukupne prihode od 5.928.235 miliona dinara, ukupne rashode od 5.607.189 miliona dinara, što, posledično, znači da su ostvarile pozitivan neto rezultat od 255.121 milion dinara, stoji u analizi objavljenoj u publikaciji „Godišnji izveštaj o poslovanju ekonomskih celina u privredi u 2024. godini” sačinjenoj na osnovu podataka iz konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja za 2024. i 2023. godinu, koje su matična privredna društva dostavila Agenciji za privredne registre u skladu s propisima kojima se uređuje računovodstvo.

Neto dobitak je zabeležilo 605 konsolidovanih celina, koje su obuhvatale 1.961 zavisno i pridruženo pravno lice, dok je neto gubitak iskazalo 117 ekonomskih celina, u kojima je konsolidovano 356 zavisnih i pridruženih entiteta. Ekonomske celine su koristile poslovnu imovinu vrednu 7.841.798 miliona dinara i kapital u ukupnom iznosu od 3.599.824 miliona dinara. Raspolagale su sa sopstvenim

izvorima finansiranja u vrednosti od 3.484.092 miliona dinara, a njihove ukupne obaveze iznose 4.354.283 miliona dinara, te su se, kao i ranijih godina, pretežno finansirale pozajmljenim sredstvima, s tim da je racio sopstvenog kapitala na nivou od 44,4%, a stepen ukupne zaduženosti 1,25. Kumulirale su ukupan gubitak u visini od 853.738 miliona dinara, a u tome iznos od 112.309 miliona dinara prevazilazi vrednost kapitala.

Značajan doprinos ekonomskih celina poslovanju ukupne privrede pokazuje i to što su one realizovale po 29,5% ukupnih prihoda i ukupnih rashoda na nivou privrede, ostvarivši 24,0% neto dobitka i 11,4% neto gubitka svih privrednih društava. Pored toga, angažovale su 30,7% poslovne imovine i 31,4% kapitala, ali su iskazale i petinu ukupnog gubitka. Istovremeno, zapošljavale su nešto više od četvrtine svih radnika u privredi.

Najuspešnija ekonomska celina, i u 2024. godini, je EPS AD BEOGRAD, koja se izdvojila kao najprofitabilnija ostvarivši najveći neto dobitak, pri čemu je realizovala i najveće poslovne prihode, a istovremeno koristila je najvrednije finansijske kapacitete i kumulirala je najveći ukupan gubitak.

Foto: Shutterstock

Prema visokoj profitabilnosti istakle su se i celine NIS A.D. NOVI SAD i JP SRBIJAGAS NOVI SAD, na drugom i trećem mestu, sa visokim poslovnim prihodima i velikim obimom poslovne imovine i kapitala. Znatan neto dobitak beleži i prošlogodišnji gubitaš, grupa ALCO INVESTMENT DOO BEOGRAD, koja je zauzela četvrtu poziciju, a među pet celina sa najvećim pozitivnim neto rezultatom našla se i COCA-COLA HBC - SRBIJA DOO ZEMUN. Vodeću poziciju prema broju kontrolisanih pravnih lica zadržala je grupa DELTA HOLDING DOO BEOGRAD sa 69 zavisnih entiteta, od kojih su 22 imala sedište u inostranstvu. Veliki obim konsolidacije prisutan je i kod ekonomskih celina MPZ- AGRAR D.O.O. NOVI SAD i MPZ AGRAR DVA DOO NOVI SAD, koje su obuhvatale 44

odnosno 42 zavisna pravna lica. Grupa GALENS INVEST DOO NOVI SAD konsolidovala je ukupno 28 pravnih lica (pet sa sedištem u inostranstvu), a MILŠPED DOO BEOGRAD 22 entiteta (15 u inostranstvu).

Analizom su obuhvaćeni rezultati poslovanja 722 ekonomske celine, u okviru kojih su matična privredna društva imala kontrolu nad 2.317 zavisnih i pridruženih pravnih lica. Ekonomske celine su angažovale ukupno 337.046 radnika. Publikacija sadrži analizu poslovanja ekonomskih celina na ukupnom nivou, zatim prikaz specifičnosti poslovanja vodećih ekonomskih celina prema osnovnim

finansijskim performansama, kao i liste sa po 20 celina sa najvećim poslovnim prihodima, neto dobitkom, poslovnom imovinom, kapitalom, ali i sa najvećim neto gubitkom i ukupnim gubitkom.

„Godišnji izveštaj o poslovanju ekonomskih celina u privredi u 2024. godini” objavljen je u delu Finansijski izveštaji – Publikacije/ Godišnji izveštaji o poslovanju pravnih lica, preduzetnika i ekonomskih celina.