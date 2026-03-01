Slušaj vest

Ako postoji mesto koje ostaje u sećanju dugo nakon što odete, ovo je jedno od njih. Rzav reka je duši bliska, jednostavno, to je ljubav bez kraja. A Visočka banja, tik uz njegove jurišave brzake, nudi toplu vodu koja greje i zimi i leti. Parče raja koje leči! Ovim rečima na društvenim mrežama opsiuje se jedna od najneobičnijih banja u Srbiji o kojoj se sve više i sve češće priča.

Visočka Banja na sat i po od Beograda

Smeštena u zapadnim predelima Srbije Visočka Banja je skriveno blago naše zemlje koja već godinama privlači ljubitelje prirode, mirnog odmora i lekovitih izvora voda. Visočka Banja se nalazi oko 180-200 km od Beograda, odnosno oko tri i po sata vožnje automobilom. Najbrža ruta je auto-putem Miloš Veliki do isključenja za Požegu, a zatim preko Ivanjice do Arilja, odakle ima još 33 km do banje.

Visočka banja nije moderan spa centar, već prirodno, rustično mesto čiji potencijal nije iskorićen. Izvori su stari oko 80.000 godina, a organizovanje i korišćenje banjske vode za lečenje počinje 1936. godine. Legenda kaže da je termalna voda "otkrivena“ zahvaljujući seljaku koji je primetio da se njegova stoka rado valjuška u toplim izvorima, a da je nakon toga zdravija i bolje se kreće.

Specifičnost Visočke Banje ogleda se u njenoj mineralnoj vodi, koja je prirodno termalna, bogata kalcijumom, magnezijumom i drugim mineralima, sa blagim alkalnim karakterom. Visočka Banja smeštena je na reci Veliki Rzav, voda izbija iz dubina na više mesta, skoro pored samog korita. Topla voda ističe iz jezera po principu spojenih sudova, jer pod sopstvenim pritiskom pronalazi otvore u stenama gde je najmanji otpor, a to je najniža tačka u kanjonu. Na površinu izbija već zagrejana, ali se hladi u dodiru s rečnom vodom.

Termalni izvori

Poslednjih godina Visočka Banja je dobila nadimak "srpski Tajland“ zahvaljujući kombinaciji toplih, termalnih izvora, očaravajuće prirode i relaksirajućeg ambijeta, a posećuju je i mladi i stari.

Saveti za posetu Najbolje vreme za posetu Visočke banje je proleće i jesen, kada je temperatura prijatna, a priroda u punom sjaju. Kad ste već tu ne propustite priliku za dnevne izlete u obližnje planinske predele i istorijske lokalitete. Visočka Banja je idealna za one koji žele da pobegnu od gradske gužve, uživaju u lekovitim svojstvima vode, i pritom dožive pravi prirodno uživanje u gotovo netaknutoj prirodi.

Temperatura vode u izvorima kreće se od 36 do 38°C i leti i zimi, što je idealno za kupke i hidroterapiju. Voda je preporučuje za sledeća stanja:

reumatske bolesti

problemi sa zglobovima i kostima

kod hronične upale mišića

išijas

problemi sa cirkulacijom

Ipak, kako se naglašava, nije preporučljivo da se kupate bez prethodne konsultacije sa lekarom, posebno ako imate neke zdrastvene tegove i hronične bolesti.

Kupanje u improvizovanim bazenima je besplatno, a smeštaj skoro pa džabe. Naime, turistički potencijal same banje je još uvek neiskorišne, pa se u okolini može noženje sa 700, 800 dinara. Smeštaj može naći i u apartmanima u Arilju, Ivanjici ili Pirotu, ali i u drugim okolnim mestima, a cene su od 3.000 dinara, pa naviše u sezoni.

Šta videti i probati

Banja je okružena brežuljcima i gustim šumama, što pruža osećaj potpune izolacije i mira. U okolini se nalaze planinske staze idealne za lagane šetnje ili romantični piknik pored potoka. Samo selo Visoka u neposrednoj blizini banje, po poslednjem popisu ima samo 173 stanovnika, a ako im pokucate na vrata rado će vas ugostiti onim što imaju.

Nakon kupanja u Visočkoj banji najbolje je da odete na ručak u neki od okolnih mesta kao što su Arilje ili Ivanjica. Obavezno probajte jagnjeće pečeno, domaće kobasice, pršutu, proju sa sirom, a za sladokusce tu su savijače sa šumskim voćem i medom.