Ne prođe ni jedno leto, a da se ne jave pritužbe turista iz Srbije na higijenu i opremljenost apartmana, hranu, ali i ponašanje osoblja hotela na nekoj turističkoj destinaciji. Društvene mreže su prepune objava razočaranih putnika smeštajem na letovanju, a ovakva pojava posledica je nedovoljne informisanosti o destinacijama na koje putuju.

Ono što bi svaki turista pre putovanja, naročite ako na odmor ide sa decom, tebalo da zna jeste da hotel sa pet zvezdica u Africi ne nudi isti nivo luksuza kao hotel sa pet zvezdica u Evropi. I upravo ova razlika u kategorizaciji hotela u pojedinim zemljama glavni je kamen spoticanja i izvor razočaranja mnogih turista.

Različita kategorizacija u Africi i Evropi

Kako za Kurir Biznis objašnjava Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (JUTA) u afričkim zemljama, poput Tunisa i Egipta, ali i u Grčkoj, standardizacije i kategorizacije hotela su vezane za lokalno zakonodavstvo, a ne za evropsko.

- Ta kategorizacija može biti drugačija u odnosu na ono što mi percipiramo za hotele sa dve, tri, četiri i pet zvezdica. Slično je i u Turskoj, s tim što su se oni približili evropskoj standardizaciji pa u hotelu sa tri zvezdice može da bude jako dobro, ali manje dobro u odnosu na hotel sa tri zvezdice u Evropi. U Španiji, Italiji, pa i Grčkoj hoteli kategorije od četiri i pet zvzdica su usklađeni sa evropskim sandardima, dok oni sa ti i manje zvezdia su u skladu sa loaklnim kategorizacijama. Mogu da budu i solidni, a mogu da budu i ispod onoga što očekujemo. Sve što je ispod tri zvezdice je stvar lokalne kategorizacije, a ljudi se pri izboru određuju prema količini novca - objašnjava Seničić.

U Grčkoj ne postoji unikatna klasifikacija apartmana

Iako najveći broj građana iz Srbije ide u Grčku na letovanje malo njih zna da u toj zemlji, kako ističe Seničić, ne postoji unikatna klasifikacija apartmana.

- I kada stavljaju zvezdice to je za njih proizvoljno, pa često turističke agencije prave kategorizaciju prema svojim saznanjima. U ozbiljnim agencijama gosti vide da je hotel kategorija od pet zvezdica, ali agencija ga svrstava u kategoiju sa četiri zvezdice. Zato treba biti obazriv i informisati se na više mesta o hotelima, pročitati utiske putnika, slike koje su putnici slikali - ističe naš sagovornik.

KOLIKO PARA TOLIKO MUZIKE Cena rezervacije hotela terbalo bi da bude orjentir putnicima u tome šta ih tamo čeka. Prema nekim iskustvima putnika u Tunisu se može naći odličan smeštaj sa četiri zvezdice, ali u Egiptu ispod pet, nemojte računati na bilo kakav luksuz. Turska je druga priča i tamo i hotelima sa tri zvezdice mogu da ispune očekivanja turista. - Očekivanja turista moraju da budu prema iznosu novca koji su uplatili. Ako apartman platimo par stotina evra ne možemo očekivati luskuz, ali ako platimo duplo više za očekivati je da bude bolje opremljen. Sadržaji koje hotel nudi utiču na cenu i kad ljudi uplate hotel sa četiri ili pet zvezdica šta će dobiti zavisi od iznosa novca koji su uplatili - ističe Seničić.

Turisti očekuju luksuz za par stotina evra

Najveći problem predstavlja što putnici očekuju previše i čim dobiju manje od toga razočaraju se i žale, ali kako naglašava Seničić, kad uđete u detalje shvatite da je za određeni iznos novca ne možete više da dobijete.