Ako volite mačke, ovo je idealna prilika za vas. Grčko ostrvo Siros traži volontere za rad u azilu za mačke, a zauzvrat nudi besplatan smeštaj.

Izabrani kandidati moraće da se obavežu na pet sati rada dnevno, pet dana u nedelji, uz direktnu brigu o mačkama. Zauzvrat će dobiti besplatan smeštaj, plaćene režije i doručak.

Zadaci za volontere

Zadaci za zainteresovane uključuju čišćenje prostora, hranjenje, socijalizaciju mladih spasenih mačaka i, kako navode, "maženje mačića“, prenosi Timeout. Azil Syros Cats postoji još od devedesetih godina i smatra se jednim od pionira danas razvijenog pokreta za zaštitu životinja na ostrvu. Trenutno traži "fizički spremne, zrele, zdrave i samostalne“ osobe koje su spremne da ostanu najmanje mesec dana i pomognu u radu.

Osnovna misija azila jeste kontrola populacije uličnih mačaka kroz TNR program (humanu sterilizaciju), praćenje njihovog zdravstvenog stanja, obezbeđivanje veterinarske nege kada je to potrebno, kao i redovno hranjenje. Zahvaljujući radu organizacija Syros Cats i God’s Little People Cat Rescue, odnos između mačaka i lokalnog stanovništva promenio se iz neprijateljskog u odnos međusobnog poštovanja.

Ostrvo danas s ponosom prihvata svoju mačju populaciju kao deo sopstvenog identiteta.

- Želimo da pokažemo svetu da su životinje važne - rekao je Ričard Bouel, suosnivač drugog azila, za Greek Reporter. - Način na koji se prema njima ophodimo odražava nešto od naše sopstvene humanosti.

Prijave za ovo leto završene

Prijave za predstojeću letnju sezonu već su zatvorene. Ukoliko želite da se uključite 2027. godine, proces prijave bi trebalo ponovo da se otvori na jesen. Zainteresovani mogu da prate zvanični sajt organizacije Syros Cats ili da se prijave na njihov bilten.

Kikladsko ostrvo Siros postalo je svetski simbol brige o životinjama. Dom je dva ugledna azila za mačke koji već decenijama nekada beznadežnu situaciju uličnih mačaka pretvaraju u primer saosećanja i odgovornosti. Iako su mnoga grčka ostrva poznata po slikovitim populacijama uličnih mačaka, Siros se izdvaja po organizovanom i posvećenom radu organizacija Syros Cats i God’s Little People Cat Rescue.