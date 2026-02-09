Slušaj vest

Na tržištu nekretnina u Banatu pojavila se ponuda koja može privući pažnju onih koji žele mirniji život izvan gradske sredine, ali i investitora zainteresovanih za seosko domaćinstvo. U selu Belo Blato, u blizini Zrenjanina, na prodaju je porodična kuća površine 112 kvadratnih metara, uz veliko dvorište i dodatno zemljište.

Prema navodima iz oglasa, kuća je smeštena na placu sa 500 kvadratnih metara dvorišnog prostora, dok imanje obuhvata i baštu sa voćnjakom površine 10 ari. Ovakva struktura parcele čini ovu nekretninu pogodnom kako za svakodnevni porodični život, tako i za bavljenje voćarstvom ili manjom poljoprivrednom proizvodnjom.

Foto: Facebook Printscreen/Jeftine nekretnine Srbija

Jedna od značajnih prednosti ove ponude jeste činjenica da nekretnina nema nikakva dugovanja, što potencijalnim kupcima pojednostavljuje proceduru kupovine i prenosa vlasništva. Belo Blato važi za mirno banatsko selo sa aktivnom lokalnom zajednicom i okruženo je prirodnim lepotama, zbog čega je interesantno onima koji žele da se udalje od gradske vreve, a da pritom ostanu nadomak većeg grada poput Zrenjanina.

Prodajna cena kuće iznosi 35.000 evra, a vlasnici navode da su zainteresovani kupci dobrodošli da se jave radi dodatnih informacija i dogovora oko obilaska nekretnine.