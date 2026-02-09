Zvanični srednji kurs danas je 117,3716 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije.
InfoBiz
Kursna lista za 9. februar 2026: Narodna banka objavila zvanični srednji kurs dinara
Slušaj vest
Dinar prema evru vredi jednako kao pre mesec dana, a 0,3 odsto manje nego pre godinu dana i 0,1 odsto manje nego na početku godine.
Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti od početka godine bila je 5. januara, kada je za evro bilo potrebno 117,3016 dinara, a najmanja 30. januara, kada je evro vredeo 117,4188 dinara.
Biznis Kurir
Reaguj
Komentariši