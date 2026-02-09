Slušaj vest

Dinar prema evru vredi jednako kao pre mesec dana, a 0,3 odsto manje nego pre godinu dana i 0,1 odsto manje nego na početku godine.

Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti od početka godine bila je 5. januara, kada je za evro bilo potrebno 117,3016 dinara, a najmanja 30. januara, kada je evro vredeo 117,4188 dinara.

Biznis Kurir

