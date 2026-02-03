Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,4176 i neznatno je promenjen u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije.
Kursna lista za 3. februar 2026: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara
Dinar je prema evru slabiji za 0,1 u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji za 0,3 odsto, a od početka godine je slabiji za 0,1 odsto.
Kurs dinara u odnosu na dolar iznosi 99,3969 i slabiji je za 0,3 odsto u odnosu na ponedeljak.
Dinar je u odnosu na dolar jači za 0,5 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 15,0 odsto, a od početka godine jači je za 0,5 odsto.
