Slušaj vest

Dinar je prema evru slabiji za 0,1 u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji za 0,3 odsto, a od početka godine je slabiji za 0,1 odsto.

Kurs dinara u odnosu na dolar iznosi 99,3969 i slabiji je za 0,3 odsto u odnosu na ponedeljak.

Dinar je u odnosu na dolar jači za 0,5 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 15,0 odsto, a od početka godine jači je za 0,5 odsto.