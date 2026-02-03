Slušaj vest

Dinar je prema evru slabiji za 0,1 u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji za 0,3 odsto, a od početka godine je slabiji za 0,1 odsto.

Kurs dinara u odnosu na dolar iznosi 99,3969 i slabiji je za 0,3 odsto u odnosu na ponedeljak.

Dinar je u odnosu na dolar jači za 0,5 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 15,0 odsto, a od početka godine jači je za 0,5 odsto.

Biznis Kurir

Ne propustiteNovčanikKursna lista za 29. decembar: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara
novčanik evri
InfoBizSKORO BEZ PROMENE: Današnji zvanični srednji kurs je 117,0868 dinara za jedan evro
novčanice od 100 evra
InfoBizNOVI REKORD DOMAĆE VALUTE: Danas 121,93 dinara za jedan evro
dinar-evro-menjacnica-foto-nebojsa-1.jpg
InfoBizOJAČALA DOMAĆA VALUTA: Evro danas 122,10 dinara
dinar-evro-menjacnica-foto-marina.jpg