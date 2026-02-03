Slušaj vest

Konkurs se odnosi na 72. brigadu za specijalne operacije i 63. padobransku brigadu, koje važe za najzahtevnije i najelitnije sastave u okviru Vojske Srbije.

Kandidati koji ispune uslove i prođu selekciju stupaju uprofesionalnu vojnu službu na period od šest meseci, uz mogućnost produženja ugovora, saopštilo je Ministarstvo odbrane Republike Srbije.

Ko može da se prijavi

Pravo učešća imaju državljani Srbije koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa. Proces selekcije podrazumeva lekarske preglede, psihološku procenu, proveru fizičke spremnosti i bezbednosnu proveru, nakon čega sledi osnovna i selektivna obuka u trajanju od deset nedelja.

Na konkurs se mogu prijaviti i kandidati koji nisu prethodno završili vojnu obuku sa oružjem, jer se neophodni uslovi za stupanje u profesionalnu službu stiču upravo kroz selektivnu obuku.

Uslovi rada i zarade

Kako navode iz Ministarstva odbrane, pripadnike elitnih jedinica očekuje kontinuirana obuka, stalno usavršavanje, kao i rad sa savremenim naoružanjem i vojnom opremom.

Osnovna plata iznosi oko 250.000 dinara, a visina primanja može biti dodatno uvećana u zavisnosti od stepena obučenosti, specijalnosti i formacijskog mesta.

Mesto službovanja

Budući pripadnici 63. padobranske brigade obavljaće službu u Nišu, dok će kandidati primljeni u 72. brigadu za specijalne operacije biti raspoređeni u Pančevu. Informacije o konkursima za prijem u specijalne jedinice dostupne su na sajtu Ministarstva odbrane.