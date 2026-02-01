Slušaj vest

Prekoračenje boravka od 90 dana u zemljama Šengena postalo je aktuelno tokom nedavnog štrajka kamiondžija. Međutim, mnogi obični građani se pitaju šta se dešava ukoliko dođe do prekoračenja ovog pravila i kakve kazne su moguće.

- Da li neko zna kakve su sankcije za prekoračenje boravka u zemljama Šengena? Čula sam razne priče, od toga da ne primete na granici do nekih užasnih iznosa“, „Kada se budem vraćao iz EU, prekoračiću četiri dana, da li sam u problemu? - samo su neka od pitanja koja putnici svakodnevno postavljaju na društvenim mrežama.

Od opomene do višegodišnje zabrane

Iskustva ljudi su različita. Po onome što se može pročitati na mrežama, putnici su prolazili sa opomenom, novčanom kaznom, ali i višegodišnjom zabranom ulaska. Mnogi su se složili da je najveći problem to što većina ne shvata da se, pogotovo od uvođenja EES sistema, prekoračenje više ne može sakriti niti „prevariti“ graničnu policiju.

- Moj ujak je prekoračio četiri dana i dobio tri godine zabrane ulaska u EU. Nije imao novčanu kaznu - napisao je jedan korisnik.

Drugi navodi:

- Kad sam ulazio u EU pre tri meseca, slikan sam i dao sam otiske. Ostao sam 95 dana u EU i u povratku Mađari mi daju zabranu na pet godina.

Na to su usledili komentari:

- Tu ti ni bog ne može pomoć.

- Narodu ne vredi govoriti. Dobio si po danu prekoračenja godinu zabrane. Sam si sebi uništio život.

Jedan korisnik je naveo da je čuo da kazna za prekoračenje može biti od 30 do 50 evra.

- Može da se desi da dobiješ opomenu, pa ako još jednom pređeš limit, onda su kazne mnogo ozbiljnije i uključuju i zabranu ulaska. Desi se i da se prođe bez problema. Nema pravila, ali može ozbiljno da zaboli . naveo je on.

- Stalna naša potreba da testiramo pravila - dodao je drugi korisnik mreža.

- Shvatite jednom - sistem će vas automatski detektovati jer se na ulazu i izlazu iz Šengen zone moraju skenirati svi dokumenti. I zbog tri, četiri dana Evropsku uniju nećeš videti tri, četiri godine - napisao je treći.

Pravilo 90 dana u 180

Advokat Stevan Rašić objašnjava da za državljane trećih zemalja, među koje spada i Srbija, važe jasno definisana pravila.

- Oni mogu da uđu bez vize, ali mogu da borave isključivo turistički i to u periodu od 90 dana u ukupnom periodu od 180 dana. To je oko tri meseca u periodu od pola godine, a godišnje bi to značilo da ukupno mogu da borave 180 dana. Dešava se da dosta ljudi iz medicinskih, porodičnih ili poslovnih razloga prekorači te dane - kaže Rašić.

Kazne: Od novčane do deportacije

Sankcije zavise od dužine prekoračenja.

- Ako je prekoračenje jedan do dva dana, može se proći samo sa novčanom kaznom. Mađarska toleriše dan do dva prekoračenja, kao i Nemačka kada naši državljani avionom napuštaju zemlju - tada granična policija može dati upozorenje ili novčanu kaznu, ali bez zabrane ulaska - objašnjava Rašić.

Međutim, ako je prekoračenje duže od 50, 60 dana ili čak više godina nelegalnog boravka situacija je ozbiljnija.

- Tada, pored novčane kazne, dobijaju rok od osam dana da napuste Šengen. Ako to ne učine, sledi deportacija u Srbiju i zabrana ulaska od šest meseci do 10 godina - kaže advokat.

Kako proveriti da li imate zabranu?

Mnogi se plaše da na granici ne budu zadržani ili pritvoreni ukoliko već imaju zabranu, pa žele da to unapred provere.

- Svaka država članica Šengena ima organ kod kog može da se proveri da li postoje podaci tog lica u Šengenskom informacionom sistemu. Mi najčešće to proveravamo kod Bundeskriminalamta - savezne kriminalističke policije Nemačke. Oni dostave uverenje da li lice ima zabranu, broj predmeta, organ koji ju je izdao, razlog i trajanje - navodi Rašić.