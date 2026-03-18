Regionalni partner na ovom događaju je kragujevačka kompanija Recikom mm innovation, čiji je osnivač i direktor Miljan Ilić angažovan u programu kao mentor.

Takmičenje, koje organizuje investicioni fond Pegasus Tech Ventures iz Silicijumske doline, okuplja najperspektivnije startap firme iz raznih krajeva sveta i povezuje ih sa globalnim investitorima i tehnološkim kompanijama. Taj investicioni fond je kroz svoja ulaganja i partnerstva sarađivao sa brojnim poznatim tehnološkim imenima, među kojima su SpaceX, OpenAI, Airbnb, PayPal, Coinbase, Snapchat i DoorDash.

Startup World Cup održava se u više od 100 regiona širom planete, kroz niz kvalifikacionih takmičenja na kojima se biraju najbolji startapi koji zatim predstavljaju svoje zemlje na velikom svetskom finalu u San Francisku. Pobednik finalnog događaja osvaja investiciju u vrednosti od milion dolara.

Regionalno izdanje pod nazivom Startup World Cup Serbia biće organizovano u saradnji sa kompanijom Recikom mm innovation iz Kragujevca. Planirano je da tokom 2026. godine u Beogradu bude održano nacionalno takmičenje koje će okupiti startape, investitore, fondove rizičnog kapitala i predstavnike tehnološke industrije iz Srbije i šireg regiona.

Ovaj događaj otvara značajnu priliku za inovativne timove i preduzetnike iz Srbije, ali i iz susednih zemalja – Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije. Najuspešniji startap sa regionalnog takmičenja dobiće priliku da predstavlja ovaj deo Evrope na svetskom finalu u San Francisku i nadmeće se za investiciju vrednu milion dolara.

Dolazak ovog globalnog takmičenja u Srbiju ocenjuje se kao važan korak ka jačem povezivanju regionalnog startap ekosistema sa međunarodnim investitorima i svetskim tehnološkim tržištem.