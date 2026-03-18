Inovativni srpski startap Smartsy, koji razvija pametne kućice za pse, ostvario je značajan međunarodni iskorak učešćem u emisiji "2 Minuten 2 Millionen", austrijskoj verziji "Shark Tank"-a i jednoj od najgledanijih emisija o startapima u Evropi, u kojoj je obezbedio investiciju od 500.000 evra od serijskog preduzetnika i investitora Aleksandera Šica (Alexandera Schütza), čime je dodatno potvrđen potencijal ovog domaćeg proizvoda za globalno tržište.

- Ova investicija za nas predstavlja mnogo više od finansijske podrške. Ona je potvrda da Smartsy odgovara na realnu potrebu savremenog tržišta i da rešenje koje razvijamo ima potencijal da postane standard u retail industriji kada je reč o pet-friendly infrastrukturi. Učešće u emisiji "2 Minuten 2 Millionen" i podrška investitora kao što je Alexander Šic daju nam dodatni zamah za širenje na evropska tržišta, a posebno nam je važno što ovakav rezultat dolazi iz tima koji se razvija iz Srbije i gradi proizvod sa međunarodnim ambicijama - izjavio je Ivan Milikić, CEO kompanije Smartsy.

Ovaj uspeh predstavlja važnu prekretnicu za Smartsy, ali i za širi domaći inovacioni ekosistem jer pored finansijske podrške, investicija donosi i strateško partnerstvo koje će omogućiti ubrzano skaliranje poslovanja, pre svega na DACH tržištu (Nemačka, Austrija, Švajcarska), gde postoji izražena potreba za unapređenjem pet-friendly infrastrukture u maloprodajnom sektoru.

Smartsy već aktivno radi na implementaciji svojih rešenja u Austriji, kroz saradnju sa vodećim retail lancima, uključujući REWE grupu (BILLA). Paralelno sa tim, kompanija planira širenje i na druga evropska tržišta, kao i povratak na domaće tržište sa unapređenom verzijom proizvoda.

Smartsy se razvija u okviru SEE UP akceleratora, koji podržava startape sa tržišno validiranim rešenjima, a radi pod okriljem Centra za digitalnu transformaciju (CDT) Privredne komore Srbije (PKS), koja svojim članicama omogućava učešće na prestižnim međunarodnim sajmovima inovacija i kontinuirano učestvuje u pozicioniranju Srbije kao centra evropskih tehnoloških i biotehnoloških habova, čime naša zemlja gradi poziciju predvodnika inovacija u industriji savremene opreme i proizvodnje hrane za kućne ljubimce i etablira se kao jedna od najbrže rastućih ICT i startap zajednica u Evropi.

Predrag Nikolić, direktor CDT-a, istakao je da uspeh Smartsy-ja jasno pokazuje da srpski startapi imaju kapacitet da razvijaju proizvode koji su konkurentni na globalnom tržištu.

- Ovakvi rezultati potvrđuju da domaći inovacioni ekosistem sazreva i da naši timovi mogu ravnopravno da pariraju najnaprednijim rešenjima u svetu, posebno kada imaju adekvatnu podršku i infrastrukturu za razvoj - naglasio je Nikolić.

Pametna Smartsy kućica za pse, koja je pre dve godine probno postavljena ispred maloprodajnog objekta Univerexport-a na Novom Beogradu, opremljena je naprednom tehnologijom, kontroliše temperaturu, omogućava vlasniku da putem kamere vidi svog psa i nudi opcije za brendiranje, čime postaje idealan alat za retail i marketinške kampanje. Kućice će biti postavljene ovog proleća na nekoliko lokacija u centru Beča, a očekuje se širenje i na tržišta regiona, Nemačke, Švajcarske, i drugih zemalja.