Kroz Fond za inovacionu delatnost uloženo je do danas više od 120 miliona evra u oko 1.000 inovativnih projekata. Fond nije samo finansijer - on pruža mentorsku podršku, pristup međunarodnim mrežama investitora i dugoročnu strategiju razvoja.

- Naša podrška nije o brzini, već o izgradnji stabilnog okvira u kojem se istraživački rezultati testiraju pre izlaska na tržište - kaže direktor fonda, dr Saša Lazović.

Programi koji menjaju igru:

Smart Start - podrška najranijim fazama razvoja startapa, gde su rizici najveći.

- podrška najranijim fazama razvoja startapa, gde su rizici najveći. Katapult - ubrzano skaliranje i povezivanje sa međunarodnim tržištima i investitorima.

- ubrzano skaliranje i povezivanje sa međunarodnim tržištima i investitorima. Serbia Ventures - uvodi preduzetnički kapital i povezuje javnu i privatnu podršku.

- uvodi preduzetnički kapital i povezuje javnu i privatnu podršku. GovTech - inovacije u javnom sektoru i modernizacija usluga za građane, uključujući AI tehnologije.

Fokus nije na pojedinačnim projektima, već na celokupnom inovacionom sistemu Srbije.

Prilagođavanje globalnim trendovima

Fond prati globalne trendove: veštačka inteligencija, zelene tehnologije i deep-tech.

- Naši programi omogućavaju da rizična istraživanja dobiju šansu da se razviju, čak i kada tržište ulaže tek u kasnijim fazama - kaže Lazović.

Internacionalna saradnja i regionalni lider

Fond koristi svoje iskustvo u izgradnji inovacionih sistema u Severnoj Makedoniji, Albaniji i BiH, a znanje se primenjuje i u Gruziji.

Članstvo u TAFTIE mreži evropskih inovacionih agencija potvrđuje međunarodni kredibilitet, a Srbija će sledeće godine biti domaćin mreže.

15 godina razvoja inovacija u Srbiji

Fond je ključan za stabilnost inovacionog sistema Srbije:

Uspostavljena je veza nauke i tržišta

Sistem je pokazao otpornost u krizama, npr. tokom pandemije COVID-19

Partnerstva sa EU, Svetskom bankom i Vladom Švajcarske omogućavaju konkurentnost na globalnom tržištu ExpoTech i globalna premijera srpskih tehnologija

Kroz program ExpoTech, Srbija će na Ekspo 2027 predstaviti najuspešnije inovacije i tehnološke proizvode.

- To je prilika da svetu pokažemo gotove i primenjene tehnologije, a ne samo ideje - objašnjava Lazović.

Dugoročni efekti uključuju kontinuirani rast i veću prepoznatljivost srpskog inovacionog sistema.