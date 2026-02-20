Srbija regionalni lider u inovacijama: Iduća godina je prelomna, ali i prilika za izlazak na svetsko tržište
Kroz Fond za inovacionu delatnost uloženo je do danas više od 120 miliona evra u oko 1.000 inovativnih projekata. Fond nije samo finansijer - on pruža mentorsku podršku, pristup međunarodnim mrežama investitora i dugoročnu strategiju razvoja.
- Naša podrška nije o brzini, već o izgradnji stabilnog okvira u kojem se istraživački rezultati testiraju pre izlaska na tržište - kaže direktor fonda, dr Saša Lazović.
Programi koji menjaju igru:
- Smart Start - podrška najranijim fazama razvoja startapa, gde su rizici najveći.
- Katapult - ubrzano skaliranje i povezivanje sa međunarodnim tržištima i investitorima.
- Serbia Ventures - uvodi preduzetnički kapital i povezuje javnu i privatnu podršku.
- GovTech - inovacije u javnom sektoru i modernizacija usluga za građane, uključujući AI tehnologije.
Fokus nije na pojedinačnim projektima, već na celokupnom inovacionom sistemu Srbije.
Prilagođavanje globalnim trendovima
Fond prati globalne trendove: veštačka inteligencija, zelene tehnologije i deep-tech.
- Naši programi omogućavaju da rizična istraživanja dobiju šansu da se razviju, čak i kada tržište ulaže tek u kasnijim fazama - kaže Lazović.
Internacionalna saradnja i regionalni lider
Fond koristi svoje iskustvo u izgradnji inovacionih sistema u Severnoj Makedoniji, Albaniji i BiH, a znanje se primenjuje i u Gruziji.
Članstvo u TAFTIE mreži evropskih inovacionih agencija potvrđuje međunarodni kredibilitet, a Srbija će sledeće godine biti domaćin mreže.
15 godina razvoja inovacija u Srbiji
Fond je ključan za stabilnost inovacionog sistema Srbije:
- Uspostavljena je veza nauke i tržišta
- Sistem je pokazao otpornost u krizama, npr. tokom pandemije COVID-19
- Partnerstva sa EU, Svetskom bankom i Vladom Švajcarske omogućavaju konkurentnost na globalnom tržištu
ExpoTech i globalna premijera srpskih tehnologija
Kroz program ExpoTech, Srbija će na Ekspo 2027 predstaviti najuspešnije inovacije i tehnološke proizvode.
- To je prilika da svetu pokažemo gotove i primenjene tehnologije, a ne samo ideje - objašnjava Lazović.
Dugoročni efekti uključuju kontinuirani rast i veću prepoznatljivost srpskog inovacionog sistema.
Biznis Kurir/Kamatica