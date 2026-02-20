Slušaj vest

Kroz Fond za inovacionu delatnost uloženo je do danas više od 120 miliona evra u oko 1.000 inovativnih projekata. Fond nije samo finansijer - on pruža mentorsku podršku, pristup međunarodnim mrežama investitora i dugoročnu strategiju razvoja.

- Naša podrška nije o brzini, već o izgradnji stabilnog okvira u kojem se istraživački rezultati testiraju pre izlaska na tržište - kaže direktor fonda, dr Saša Lazović.

Programi koji menjaju igru:

  • Smart Start - podrška najranijim fazama razvoja startapa, gde su rizici najveći.
  •  Katapult - ubrzano skaliranje i povezivanje sa međunarodnim tržištima i investitorima.
  • Serbia Ventures - uvodi preduzetnički kapital i povezuje javnu i privatnu podršku.
  • GovTech - inovacije u javnom sektoru i modernizacija usluga za građane, uključujući AI tehnologije.

Fokus nije na pojedinačnim projektima, već na celokupnom inovacionom sistemu Srbije.

Prilagođavanje globalnim trendovima

Fond prati globalne trendove: veštačka inteligencija, zelene tehnologije i deep-tech.

- Naši programi omogućavaju da rizična istraživanja dobiju šansu da se razviju, čak i kada tržište ulaže tek u kasnijim fazama - kaže Lazović.

Internacionalna saradnja i regionalni lider

Fond koristi svoje iskustvo u izgradnji inovacionih sistema u Severnoj Makedoniji, Albaniji i BiH, a znanje se primenjuje i u Gruziji.

Članstvo u TAFTIE mreži evropskih inovacionih agencija potvrđuje međunarodni kredibilitet, a Srbija će sledeće godine biti domaćin mreže.

15 godina razvoja inovacija u Srbiji

Fond je ključan za stabilnost inovacionog sistema Srbije:

  • Uspostavljena je veza nauke i tržišta
  • Sistem je pokazao otpornost u krizama, npr. tokom pandemije COVID-19
  • Partnerstva sa EU, Svetskom bankom i Vladom Švajcarske omogućavaju konkurentnost na globalnom tržištu

ExpoTech i globalna premijera srpskih tehnologija

Kroz program ExpoTech, Srbija će na Ekspo 2027 predstaviti najuspešnije inovacije i tehnološke proizvode.

- To je prilika da svetu pokažemo gotove i primenjene tehnologije, a ne samo ideje - objašnjava Lazović.

Dugoročni efekti uključuju kontinuirani rast i veću prepoznatljivost srpskog inovacionog sistema.

Biznis Kurir/Kamatica

