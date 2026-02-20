Slušaj vest

Današnji pijačni barometar pokazuje da su cene na pijacama nikad više. Ako ste planirali baš danas neko jelo od tikvice, možda i promenite plan imajući u vidu da kilogram tog povrća na pijacama košta i više od 600 dinara.

Prodavci kažu uvoz je kriv za sve. Kurir televizija posetila je Kalenić pijacu, gde je cene po kilogramu od 600 do 700 dinara.

Foto: Kurir Televizija

Kada je paradajz u pitanju i njegova cena je oko 500 dinara po kilogramu, krastavac čak 300 dinara, čeri paradajz je oko 700 dinara.

Jedan od prodavaca kaže da cene ove godine nisu menjane. Velika je potražnja i za sokom od paradjiza, a on dodaje pak da mu se neajviše prodaje mleveni parajiz:

- Ljudima je svakako mnogo lakše da kupe nego da u stanu spreme.

Sagovornik Kurira Foto: Kurir Televizija

Beli luk najskuplji artikal na pijaci

Podaci JKP "Beogradske pijace" za prvu nedelju februara pokazuju velike razlike u cenama te se tako krompir na jednoj pijaci može pazariti za 50 dinara, a za čak 200 na drugoj. Pasulj negde košta 300, a u skupljoj varijanti ide i do 1.000 dinara po kilogramu.

Najveće oscilacije primetne su upravo kod pasulja, a slična situacija je i sa belim lukom, koji se prodaje od 700 do 1.500 dinara, što ga svrstava među najskuplje artikle na pijacama.

Kada je reč o povrću koje se svakodnevno kupuje, razlike su takođe upadljive. Kupus košta od 50 do 150 dinara. Paprika je među skupljima i ide od 100 do 700 dinara, u zavisnosti od sorte i pijace.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs