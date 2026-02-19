Slušaj vest

Penzioner iz Vranja Jovan Stošić boravio je zbog problema s kičmom u Vranjskoj Banji. Zadovoljan je, kako ističe, smeštajem, hranom i terapijom.

- Imao sam pet terapija koje podrazumevaju korišćenje blata, kupanje u toploj vodi, elektroforezu, vežbe i lasersku masažu mišića. Bila je gužva, ali kompletna terapija se završava za dva nepuna sata, od osasm do 10 časova. Banja je dobra i mnogo mi je pomogla, tako da sam sad u daleko boljem stanju nego pre odlaska u nju. Razmišljam da i ove godine tamo budem, uz terapiju, makar deset dana - kaže Jovan.

Vranjska Banja je najbliža Vranju, nalazi se nadomak ovog grada, na udaljenosti od 12 kilometara. Interesovanje za nju ne jenjava. Ovo je banja s najtoplijom mineralnom vodom u Evropi. "Voda dostiže temperaturu od 94° do čak 111°C, kapaciteta 140 litara u sekundi. Značaj ove vode je u izuzetnom lekovitom svojstvu, to je mineralna voda bogata sumporom, blago alkalna. Izbija na površinu zemlje iz desetak izvora.

Uspešno pomaže u lečenju svih oblika reumatizma, neuroloških oboljenja, posttraumatskih stanja, bolesti organa za varenje, ginekoloških i kožnih oboljenja", navedeno je na portalu pomenutog banjskog lečilišta.

Kako Kurir saznaje, cena boravka u banji kreće se od 4.400 do 7.500 dinara po osobi, zavisno od smeštaja. U cenu su uračunati smeštaj, hrana i terapija. Popust od 50 odsto imaju i deca.

Za penzionere s penzionerskom karticom važi popust od 10 odsto, a banja daje popust od 10 odsto i za boravak do 1. aprila. Vranjska Banja ima terapijski bazen, a u zgradi Specijalne bolnice danas postoje dve kade, koje nose naziv po članovima kraljevske porodice koji su ovde boravili - kada kralja Petra i kada kraljice Drage.

Lukovska Banja

Lukovska Banja je jedna od najposećenijih u Srbiji i mnogima je mesto za odmor, s terapijom ili bez nje. Boravak u njoj stavljaju ispred letovanja na moru, a za to je mnogo razloga.

- Ovo je banja koja vam pruža sve i u kojoj zaista možete priuštiti pravi odmor. Dolazim već unazad i to sigurno neću menjati - kaže sagovornica Kurira Mirjana Jovanović.

Banja se nalazi u kuršumlijskoj opštini, na padinama Kopaonika sa 37 lekovitih termomineralnih izvora. Redovni gosti ističu da je blagotvorna i uvek puna turista, a među njima je veliki broj penzionera. Poznata je po virovima s toplom vodom koja se preporučuje u lečenju reumatskih promena. Bogata je izvorima vode lekovite za one s dijabetesom i želudačnim problemima. Okružena je šumom, uređenim stazama za šetnju i srpskim svetinjama. Cena punog pansiona po osobi je od 7.700 do 8.790 dinara, u zavisnosti od hotela.

Četiri terapijska tretmana dnevno iznose 1.700 dinara. Popust od pet odsto važi za penzionere u periodu od januara do maja i od oktobra do kraja godine. Boravak za decu do sedam godina je besplatan, a od sedam do 12 godina umanjen za 50 odsto.

Na udaljenosti od 4,8 kilometara od banje nalazi se crkva Svetog Đorđa, Crkva Petra I Pavla je na razdaljini od 3,2 kilometra, a Crkva Svetog Mine, jedina u Srbiji posvećena ovom svecu, na šest kilometara.

Banja se preporučuje za lečenje degenerativnih oboljenja kičme i zglobova, zapaljenskih oboljenja zglobova, osteoporoze, stanja nakon preloma i povrede kostiju, kao i kod stanja nakon sportskih povreda, ali i za rekreaciju. U Lukovskoj Banji su sledeće terapije dostupne turistima, a određuje ih lekar nakon pregleda: hidroterapija, peloidoterapija, elektroterapija, manuelna masaža, kineziterapija, ekstenziona terapija, kvantna terapija, laboratorija, ultrazvučni pregled abdomena, pregled koštano-zglobnog sistema, Dexa tretman, velnes (slana soba, tepidarijum, đakuzi bazen, parno kupatilo, sauna). Slanu sobu i korišćenje bazena turisti ne plaćaju. Ostali tretmani i terapije ulaze u cenu boravka.

Izvor devojačke suze

Neobična legenda vezana je za Izvor devojačke suze u Lukovskoj Banji. Neobičan izvor iz kog voda ne teče, nego kaplje. Nazivaju ga još i izvorom hiljadu suza. Jedna od legendi kaže da je kraljica Simonida, prolazeći ovim putem iz letnjikovca u selu Mrče kako bi obišla rudnike i topionice i banjala se (kupala) u Lukovskoj Banji, često zastajala na ovom mestu i plakala nad svojom nesrećnom sudbinom. Naime, nju su udali za kralja Milutina kad joj je bilo samo pet godina, dok je kralj imao 45. Predanje kaže da je od tih suza i stena proplakala.

U sklopu opštine Kuršumlija, na istočnim padinama Kopaonika, na nadmorskoj visini od 681 m, nalazi se ovaj pravi raj za posetioce. Ovaj deo Kopaonika poznatiji je kao Lukovski kraj i sama banja pripada selu Lukovu, smeštenom na oko 1,5 km nizvodno od nje.

- Zbog nadmorske visine na kojoj je smeštena, ona je takođe i najviša banja u Srbiji, pa stoga nosi i epitet vazdušne banje. Kroz ovaj kraj protiče Lukovska reka, pritoka Toplice, i predstavlja glavni vodotok ove regije - navedeno je na sajtu banje.

Bujanovačka banja

Još jedna banja na jugu Srbije nadaleko je čuvena po svojoj lekovitosti. Novica Mitić iz Vranja bio je na stacionarnom lečenju u Bujanovačkoj Banji. Mitić kaže da je otišao po preporuci rođaka zbog reumatskih bolova. Korišćenjem blata i gasne kade, elektroforezom i kupanjem u mineralnoj toploj vodi ublažio je bolove.

- Mnogo mi je pomogla Bujanovačka banja, upoznao sam ljude iz cele Srbije koji redovno, svake godine, iz zdravstvenih razloga dolaze da se tamo leče. Upoznao sam bračni par iz Kruševca koji svake godine dolazi na terapiju. Žena nije bila u stanju da sama uđe u kadu zbog zdravstvenih problema. Kako je ispričala, posle nekoliko dana boravka i tretmana stanje joj se poboljšalo toliko da je bez ičije pomoći ulazila u kadu i izlazila iz nje nakon kupanja.

Ova banja se nalazi na krajnjem jugu Srbije, između Vranja i Bujanovca. Od Vranja je udaljena 14, a od Bujanovca svega tri kilometra.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Bujanovačka Banja je balneofizikalni centar, smeštajnog kapaciteta 186 ležajeva u jednokrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim sobama.

Svaka soba ima kupatilo, televizor i dostupni internet. Dnevno boravak po osobi košta 5.070 dinara, a uz smeštaj i obroke u cenu je uračunata i terapija. Za penzionere važi popust od deset odsto do 30. juna, pa bi cena bila 4.470 dinara. Popust od 30 do 50 odsto imaju i deca. u zavisnosti od uzrasta. Banja je poznata ne samo po terapiji za reumatske bolesti. Prema rečima nadležnih, banja poseduje tri prirodna faktora, termomineralnu vodu, blato i prirodni gas, ugljen-dioksid.

Atestirani su za lečenje reumatske bolesti i vanzglobnog reumatizma, artritisa u hroničnoj fazi, Behterevljeve bolesti, spondiloze, diskopatije, postfrakturnih stanja koštano-zglobnog sistema, stanja nakon implantacije zglobnih proteza, sportskih povreda u stabilnoj fazi, neuroloških bolesti, neuralgije, išialgije, anomalije razvoja kod dece, kožnih oboljenja - ekcema, psorijaze, zatim hronične ginekološke bolesti i steriliteta.

U banji se leče dijabetičari preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, u trajanju od 21 dan.

Termomineralna voda u banji je natrijum-hidrokarbonatna, sulfidna, ugljenokisela, s temperaturom od čak 43 stepena, pa se koristi u terapijske svrhe direktno, bez hlađenja i zagrevanja, čime se postiže bolji terapijski efekat. Specijalna bolnica Bujanovačka Banja poseduje aparaturu za kompletnu fizikalnu terapiju.