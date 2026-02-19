Slušaj vest

Međunarodni sajam turizma počinje danas na Beogradski sajam pod sloganom "Jedno putovanje, hiljadu priča“, a otvaranju će prisustvovati premijer Đuro Macut. Na manifestaciji će se predstaviti više od 350 izlagača iz 18 zemalja.

Svečano otvaranje zakazano je za 11 časova u Hali 4, dok je ovogodišnji partner sajma Kipar. Posetiocima su, prema najavama organizatora, dostupni popusti koji dostižu i do 60 odsto.

U ponudi su sniženi aranžmani za porodična i „city break“ putovanja, udaljene i egzotične destinacije, programe namenjene mladima, planinske odmore, spa i wellness vikende u banjama, kao i eko i aktivni turizam. Biće predstavljene i „first minute“ ponude, kongresni programi, kao i domaći i strani smeštajni kapaciteti, turističke regije i atrakcije.

Očekuje se i bogat poslovni program, s obzirom na to da je prošle godine realizovano više od 350 B2B sastanaka. Na sajmu će učestvovati brojne turističke organizacije iz Srbije i regiona, kao i agencije i kompanije iz sektora turizma. Nacionalni avio-prevoznik Er Srbija odobrava 25 odsto popusta na cenu avio-tarife za posetioce sajma, dok će svaki stoti kupac dobiti besplatnu kartu za destinaciju po sopstvenom izboru.

Paralelno sa Sajmom turizma biće održan i 21. Međunarodni sajam hotelsko-ugostiteljske opreme HORECA-OPREMA, namenjen profesionalcima iz oblasti hotelijerstva i ugostiteljstva. Ova manifestacija organizuje se pod sloganom „Poslužite se“ u halama 2A i 2C Beogradskog sajma.

Ovogodišnje izdanje poseban fokus stavlja na domaće izlagače, uz učešće relevantnih stranih kompanija iz različitih segmenata HORECA industrije.