Kompanije iz Srbije imale su izuzetno zapažen nastup na Međunarodnom sajmu prehrambene industrije „Gulfood 2026“ u Dubaiju, što potvrđuju ostvareni rezultati tokom četiri dana trajanja ove prestižne manifestacije. Srpski izlagači ostvarili su oko 1.300 poslovnih sastanaka, dok je procenjena vrednost dogovorenih i očekivanih izvoznih poslova dostigla 8,2 miliona evra.

Najveći broj poslovnih kontakata ostvaren je sa partnerima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Izraela, Kraljevine Saudijske Arabije, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Ruske Federacije, Iraka, Holandije, Indije, Japana, Katara, Kuvajta, Jordana, Egipta, Kine, Južne Koreje, Turske, Omana, Libana i Bahreina, što dodatno potvrđuje globalni interes za proizvode srpske prehrambene industrije, ističe Zorana Delić iz Privredne komore Srbije.

Tokom trajanja manifestacije, nacionalni paviljon Srbije posetio je ambasador Republike Srbije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima Vladimir Marić, koji je razgovarao sa predstavnicima kompanija i ukazao na značaj kontinuiranog prisustva srpskih proizvođača na tržištu Bliskog istoka.

U okviru nacionalnog paviljona Srbije, u organizaciji Privredne komore Srbije i Razvojne agencije Srbije, od 26. do 30. januara predstavile su se 24 kompanije iz različitih segmenata prehrambenog sektora: AGROPARTNER (Lučani), ARETOL (Novi Sad), BENLIAN FOODS (Niš), BUDIMKA (Požega), DAMAR CONFIT (Beograd), DBA PROMET (Arilje), FRIGO PAUN (Požega), FRIGONAIS (Niš), FRUCOM FOOD (Arilje), FRUITICA (Čantavir), GENEZA (Kanjiža), ITN GROUP (Beograd), LAKI (Arilje), MASTER FOOD (Užice), MASTER FRUITS (Beograd), MLEKARA UB (Ub), PACKOM INTERNATIONAL (Beograd), PIP NOVI SAD (Novi Sad), RUBUS HILL (Kušići), SIROGOJNO COMPANY (Sirogojno), ŽUTI LIST (Vranje), TARTUFI SR (Zemun), UNIJAPAK (Niš) i YAYLA PAN (Sečanj).

Srpski izlagači predstavili su širok asortiman proizvoda — od smrznutog voća i povrća, mlečnih i konditorskih proizvoda, džemova, sokova, peciva i gotovih jela, do tartufa, pečuraka, začina, supa, kafe i snek-programa — i učestvovali u brojnim poslovnim susretima i komercijalnim pregovorima sa međunarodnim kupcima, uvoznicima i distributerima.

Poseban doprinos vidljivosti Srbije na „Gulfood 2026“ dao je nastup kompanije „Damar tartufi“, koja je učestvovala u prestižnom programu World of Taste kao jedini brend iz Srbije među odabranim evropskim imenima. U okviru programa Tastes of the World, direktor kompanije Danijel Trifunović održao je kulinarsku prezentaciju pripreme paste sa tartufima pred brojnom međunarodnom publikom, čime je srpski štand svrstan među najupečatljivije na sajmu.

Učešće srpskih kompanija na sajmu „Gulfood 2026“ još jednom je potvrdilo konkurentnost domaće prehrambene industrije i značaj ovog događaja kao ključne platforme za unapređenje izvoza i pozicioniranje Srbije na globalnom tržištu hrane.

„GULFOOD“ (www.gulfood.com) je jedna od najvećih i najznačajnijih specijalizovanih izložbi prehrambene industrije u UAE i regionu Golfa. Po prvi put u svojoj istoriji, u 2026. godini, sajam se održava na dve lokacije – Dubai World Trade Centre i Dubai Expo City.

Zemlja partner ovogodišnjeg sajma bila je Indija, a na manifestaciji je učestvalo više od 8.500 izlagača iz preko190 zemalja, u okviru 12 sektora koji obuhvataju i startapove, logistiku i digitalne inovacije.